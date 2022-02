24/02/2022 13:41 Internacional Guerra en Ucrania "Mi hija ucraniana me ha enviado las partidas de nacimiento de sus niñas, por si acaso" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media La vecina de Soraluze, Mertxe Galarraga, acogió durante ocho años a Inna Likartsu, niña de Chernóbil que ahora tiene 32 años. Siguen en contacto. Hoy, tras el ataque de Rusia, le ha pedido ayuda. Escuchar la página Escuchar la página

A Mertxe Galarraga se le quiebra la voz al hablar, está "nerviosa", nos confiesa. No es para menos. Inna Likartsu, su hija de Chernóbil (Ucrania) le ha pedido ayuda hoy, preocupada por las consecuencias que pudiera tener el ataque ruso. Este es el mensaje que Likartsu, que hoy en día tiene 32 años, le ha mandado vía WhatsApp: "Ama, te mando las fotos de las partidas de nacimiento de las niñas. Si nos pasa algo me gustaría que te ocuparas de ellas".

Esta vecina de Soraluze (Gipuzkoa) acogió durante años a la niña de Chernóbil. Likartsu vino por primera vez con 10 años, y hasta cumplir los 18, pasó los veranos en casa de Galarraga. Aún mantienen contacto.

"Hoy cuando he oído la noticia del ataque de Rusia en la radio, a las 07:00 horas, le he mandado un mensaje para preguntarle como estaba. Ama, estoy en casa, estoy oyendo tiros, estoy asustada, me ha escrito. Le he dicho que esté tranquila, y le he preguntado si necesitaba algo, si podía ayudarla. Al principio, me ha dicho: no me puedes ayudar. Pero a los 10 minutos me ha mandado las partidas de nacimiento de sus hijas", nos explica conmovida.

Likartsu tiene dos hijas de 12 y 7 años (son las que aparecen en la foto que acompañan esta noticia). La familia vive en Ivankiv, una localidad de unos 10 000 habitantes, a 52 kilómetros de la central de Chernóbil y a menos de 70 de Kiev (está al norte). Según nos ha contado Galarraga, el marido de Inna estaba llamado a filas hace semanas, pero todavía hoy estaba en casa.

"Inna tiene 32 años, y siempre pienso, con lo joven que es lo que ha pasado la pobre. Se me rompe el corazón", nos dice Galarraga.