Internacional GUERRA EN UCRANIA Las fuerzas rusas se encuentran a unos 25 kilómetros de Kiev, según la inteligencia británica EITB MEDIA última actualización: 12/03/2022 13:39 (UTC+1) Publicado: 12/03/2022 10:40 (UTC+1) Vasilkiv y Brovary, en la región de Kiev, han sido bombardeados este sábado. En el norte, Chernigov permanece sin suministro de agua, electricidad, ni gas. En el este, el 70 % de la región de Lugansk está bajo control ruso, y en el sur, una mezquita ha sido bombardeada en Mariúpol. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 6 Colas en Kiev. EFE

Bombardeo en Zhytomyr. EFE

Bombardeo en Zhytomyr. EFE

Bombardeo en Zhytomyr. EFE

Bombardeo en Moschun. EFE

Bombardeo en Hostomel. EFE Whatsapp

Rusia estrecha su ofensiva sobre Kiev. El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha alertado de que "el grueso de las tropas rusas se encuentra ya a 25 kilómetros del centro de la ciudad tras los intensos combates en el noroeste del país. La gran columna de vehículos militares rusos que se acercaba a la capital "ya se ha dispersado" lo que parece indicar que está a punto de comenzar un "probable intento de rodear la ciudad", de acuerdo con las estimaciones del Ministerio.

Además, el ejército ruso ha intensificado sus ataques aéreos en las últimas horas en la región de Kiev. Por un lado, el ejército ruso ha bombardeado un "depósito de petróleo" en las cercanías de Vasilkiv y "un almacén de productos congelados" en la aldea de Kvitneve, distrito de Brovary, según las autoridades ucranianas, "un aeródromo militar en Vasilkov y el principal centro de inteligencia electrónica de las fuerzas armadas ucranianas en Brovary" según Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso.

Chernigov, al norte de Kiev, también está siendo atacado por los rusos y permanece sin suministro de agua, electricidad, ni tampoco sus ciudadanos tienen acceso al gas que podría hacer funcionar los sistemas de calefacción. Así lo ha anunciado en su cuenta de Facebook el jefe de la Administración Estatal Regional de la ciudad, Viacheslav Chaus.

"El enemigo continúa sus ataques aéreos y con misiles. La gente pacífica está muriendo. Ayer, una bomba cayó en el Hotel Ucrania. Ya no hay hotel, pero Ucrania prevalece y continúa su lucha", ha dicho Chaus. "Nuestra misión es asegurarnos de que (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, un enfermo, una pervertida criatura, traga veneno en su búnker de los Urales", ha subrayado. También ha confirmado que "ahora no hay electricidad en Chernigov y casi no hay suministro de gas, agua y calefacción. Supongo que restauraremos el suministro de energía hoy".

Las autoridades de Ucrania confirman que el 70 % de Lugansk ya está bajo control ruso

Por otra parte, Aproximadamente el 70 % de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, está ocupada por tropas rusas, según ha hecho saber este sábado el gobernador Sergei Haidai.

Lugansk lleva siendo escenario de conflicto entre Ucrania y la autoproclamada república separatista prorrusa desde hace ocho años. La zona ha estado dividida a través de la línea de contacto que servía de frente hasta la invasión rusa.

Resultado de los bombardeos en Zhytomyr. Foto: EFE

Ucrania denuncia el bombardeo ruso de una mezquita en Mariúpol con 80 personas dentro

Por otra parte, las autoridades ucranianas han denunciado este sábado que las fuerzas rusas han bombardeado una mezquita en la asediada ciudad de Mariúpol donde se refugiaban 80 personas en su interior, sin que de momento se tenga constancia de víctimas.

La mezquita del sultán Solimán el Magnífico recibió al menos el impacto de un proyectil. Entre las personas refugiadas se encontraban ciudadanos turcos, según ha informado la Embajada de Ucrania en Turquía en su cuenta de Twitter.

Otro intento de evacuación en Mariúpol

Mariúpol es ahora mismo uno de los grandes frentes de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, y escenario de un nuevo intento este sábado de apertura de corredores humanitarios para sacar a la población. La ministra ucraniana para Donetsk y Lugansk, Irina Vereschuk, ha anunciado la apertura de nuevos corredores humanitarios así como el envío de un nuevo convoy de ayuda humanitaria.

La mayoría de estos nuevos corredores acabarán en la capital, Kiev, o alrededores, y partirán desde Pologi, Gostomel, Mikulichi, Andrivka, Makarov, Borodianka, Trostyanets, Sumy, Lebedin, Konotop, Velyka Pisarevka y Krasnopol.

La parte rusa abrió el viernes diez corredores humanitarios desde Kiev, Chernigov, Sumy, Járkov y Mariúpol, hacia Rusia, así como uno a través de los territorios controlados por las autoridades de Kiev hacia el oeste a Polonia, Moldavia y Rumanía. De las 10 rutas propuestas, la parte ucraniana acordó solo dos: en las direcciones de Kiev y Mariúpol.

Al mismo tiempo, las autoridades ucranianas anunciaron además otras cuatro rutas más desde las ciudades de Izyum, Energodar, Volnovaja y en la dirección de Zhytomyr, que contaron con el beneplácito de las autoridades rusas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó el pasado fin de semana el fracaso del segundo intento de evacuar a los civiles de la asediada ciudad de Mariúpol ha fracasado por la ausencia de un acuerdo "detallado y funcional" entre las partes del conflicto: las fuerzas ucranianas que defienden la ciudad y las milicias de la autoproclamada república de Donetsk, afines a Rusia.

El Ejército ruso denunció ayer que las fuerzas ucranianas que están defendiendo Mariúpol han destruido todos los accesos de entrada y salida por lo que la ciudad se encuentra ahora mismo desconectada del mundo exterior. "Todos los puentes y accesos a la ciudad han sido destruidos, las carreteras principales han sido minadas por los nacionalistas (ucranianos) y hombres armados recorren las calles abriendo fuego indiscriminado, lo que está obligando a la población civil a permanecer en sus hogares", ha declarado el jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia, Mijail Mizintsev.

El servicio de prensa de Donetsk ha confirmado que existe todavía cierto goteo de evacuados, aproximadamente unos 200 por día. "Desde las 8:00 del 11 de marzo hasta las 8:00 del 12 de marzo, 217 personas, incluidos 25 niños, fueron evacuadas de Mariupol y los asentamientos de su área suburbana a Bezymennoe, en el distrito de Novoazovsky", según la nota publicada el sábado por las fuerzas separatistas. En la ciudad viven unas 400 000 personas.

Desde el inicio del asedio, Rusia ha denunciado en repetidas ocasiones la existencia de integrantes de milicias ucranianas de ultraderecha empeñadas en boicotear sus esfuerzos para apaciguar la situación.

Por otro lado, y en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el Ayuntamiento de Mariúpol ha asegurado que más de 1500 residentes de la ciudad han muerto a consecuencia de los doce días de ataques rusos sobre la urbe. "1.582 civiles de Mariúpol fueron asesinados por las tropas de ocupación rusas durante los 12 días del bloqueo de la ciudad y el bombardeo despiadado de las zonas residenciales", según el Ayuntamiento.