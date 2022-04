Von der Leyen avisa a las empresas de que si pagan en rublos el gas ruso violarán las sanciones de la UE

Euskaraz irakurri: Enpresek gasa errubloetan ordaintzen baldin badute EBren zigorrak urratuko lituzketela esan du Von der Leyenek

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado este miércoles a las empresas que compran gas a Rusia que si ceden al "chantaje" del Kremlin de pagar en rublos el suministro cuando no está previsto en sus contratos de compra supondrá una violación de las sanciones que la Unión Europea impone al régimen de Vladimir Putin que podría tener consecuencias legales para estas compañías.

En una declaración a la prensa tras la decisión de Moscú de cortar el suministro energético a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, la jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que este desafío tendrá una respuesta "inmediata, unida y coordinada" por parte de la UE, al tiempo que ha apuntado que el bloque trabaja "intensamente" en el próximo paquete de medida coercitivas, sin aclarar calendario ni contenido.

"La petición por parte de Rusia de pagar en rublos es una decisión unilateral y no responde a los contratos", ha incidido Von der Leyen, quien ha indicado que un 97 % de los contratos de suministros de gas de las empresas estipulan "explícitamente" el pago de gas en euros o dólares y ha avisado de que aceptar el pago en la moneda rusa tendrá "un alto riesgo para las compañías".

It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to blackmail us.



This is something the @EU_Commission has been preparing for, with Member States and international partners.



Our response will be immediate, united and coordinated.



