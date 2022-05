Putin se disculpa con Benet por los comentarios de Lavrov sobre los judíos

Euskaraz irakurri: Putinek barkamena eskatu dio Beneti, Lavrovek juduen inguruan egindako adierazpenengatik

El presidente ruso, Vladímir Putin, se ha disculpado este jueves con el primer ministro israelí, Naftali Benet, por los comentarios esta semana del ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, quien aseguró que Adolf Hitler tenía sangre judía.

"El primer ministro ha aceptado la disculpa del presidente Putin por los comentarios de Lavrov y le agradeció haber aclarado la visión del presidente sobre el pueblo judío y la memoria del Holocausto", ha señalado en un comunicado la oficina de prensa de Benet.

Las declaraciones de Lavrov, que llegó a afirmar que los peores antisemitas eran judíos, provocaron la reacción del ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, quien calificó esas palabras de "imperdonables e inaceptables", exigió una disculpa a todas las víctimas del Holocausto y convocó al embajador ruso en Israel.

Este cruce de declaraciones ha provocado el momento más tenso en las relaciones entre los dos países desde que comenzó la guerra en Ucrania, sobre la que el Estado israelí ha mantenido una postura tibia para no enturbiar la alianza estratégica que ambas naciones tienen en Siria, por la que Moscú permite a Israel bombardear posiciones de milicias iraníes y de Hizbulá.

Benet también ha propuesto a su par ruso varias opciones para la evacuación de la planta de Azovstal en Mariúpol, el último reducto de la resistencia ucraniana en esa ciudad portuaria del sur de Ucrania donde se estima que han muerto más de 20 000 civiles.

Esa "petición humanitaria" se produce después de que Benet hablara el miércoles con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Putin se ha comprometido a permitir la evacuación de civiles mediante un corredor humanitario de Naciones Unidas y Cruz Roja, según la oficina del primer ministro israelí.

El presidente ucraniano indicaba este miércoles en su cuenta de Twitter que también había abordado con Benet los "comentarios escandalosos y completamente inaceptables" de Lavrov.

Held fruitful negotiations with the Prime Minister ¿¿ @naftalibennett. Congratulated him and the people of Israel ¿¿ on Independence Day! Have informed him about countering the aggressor and about the critical situation in Mariupol.