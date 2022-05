Internacional Premios Pulitzer Los Pulitzer distinguen con un premio especial a los periodistas de Ucrania AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 09/05/2022 23:38 (UTC+2) Última actualización: 10/05/2022 00:00 (UTC+2) El jurado pone en valor el trabajo diario de las y los reporteros ucranianos para ofrecer "una información veraz" y "una fotografía precisa" sobre el conflicto bélico que están viviendo en su país. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Un centro comercial destruido por los bombardeos en Kiev. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Pulitzer sari berezi bat emango diete Ukrainako kazetariei

Los premios Pulitzer han distinguido con un galardón especial a los periodistas de Ucrania por su cobertura de la invasión rusa del país.

La administradora de los galardones, Marjorie Miller, ha destacado su "valor, resistencia y compromiso con una información veraz" durante el conflicto y frente a la "guerra de propaganda" puesta en marcha desde Rusia.

"A pesar de bombardeos, secuestros, ocupación e incluso muertes en sus filas han persistido en sus esfuerzos para ofrecer una fotografía precisa de una realidad terrible", ha señalado Miller al anunciar esta distinción especial.

El principal de los premios Pulitzer ha sido para el diario The Washington Post por su cobertura del asalto al Capitolio de Estados Unidos, mientras que The New York Times se llevó los galardones de periodismo nacional e internacional por sus reportajes que cuestionan el relato oficial estadounidense.

En fotografía, los Pulitzer reconocieron este año en sus varias categorías imágenes de la retirada estadounidense de Afganistán, del asalto al Capitolio y del impacto de la covid-19 en la India presentadas por varios medios.