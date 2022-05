Las fuerzas de seguridad de Israel matan a una periodista en Cisjordania

Euskaraz irakurri: Israelgo segurtasun indarrek kazetari bat hil dute Zisjordanian

Las fuerzas de seguridad de Israel han matado de un disparo en la cabeza a Shireen Abu Akleh, una periodista palestina de la cadena catarí Al Jazeera, en Yenín (Cisjordania), según ha informado la agencia Wafa.

Abu Akleh, de 51 años, se encontraba cubriendo los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, que han disparado balas contra los jóvenes y los equipos de prensa que se encontraban en la zona, según ha recogido la agencia Maan.

Según el periodista Ali Asmoadi, herido de un disparo en la espalda, en declaraciones al diario Haaretz, tanto Abu Akleh como él y otro periodista llevaban chalecos identificativos con la palabra "prensa", como puede verse en los vídeos del suceso.

"Como se pueden imaginar, esto es un shock para los periodistas que han estado trabajando con ella", ha señalado su compañera Nida Ibrahim, corresponsal en Cisjordania de la misma cadena, según ha informado Al Jazeera.

La cadena catarí ha acusado a Israel de haber "asesinado a sangre fría" su trabajadora. "En un trágico asesinato premeditado que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes, a sangre fría, mataron a nuestra reportera, Shireen Abu Akleh", han dicho.

Según informa Mikel Ayestarán, el cuerpo de la periodista, tras la autopsia que le será realizada en Nablus, será trasladado a Ramala. Su funeral se realizará en una iglesia de Jerusalén.

