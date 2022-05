Internacional PARTY GATE El informe independiente del 'Party Gate' pide que el Gobierno de Johnson asuma "su responsabilidad" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 25/05/2022 14:40 (UTC+2) Última actualización: 25/05/2022 15:39 (UTC+2) El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha disculpado y ha defendido el trabajo del Gobierno durante la pandemia, al tiempo que ha asegurado que "se dio prioridad a ayudar a la población". Escuchar la página Escuchar la página

El informe interno realizado por Sue Gray, la funcionaria que investiga las fiestas del Gobierno de Boris Johnson durante la pandemia de coronavirus — el escándalo conocido como la Party Gate —, señala que el Ejecutivo británico incurrió en "fallos de liderazgo" y pide que se depuren "responsabilidades" en el seno del Gobierno.

El documento de 37 páginas que ha sido entregado este miércoles al primer ministro Boris Johnson y que incluye fotos hasta ahora no publicadas de las fiestas, indica que "independientemente de la intención inicial" de los eventos registrados, "la mayor parte de las reuniones que se produjeron no respetaron las restricciones y directrices sanitarias impuestas en aquel momento" debido a la pandemia.

Así, Gray ha asegurado que existen indicios de que "un gran número de individuos" se han visto implicados — algo que también queda respaldado por la investigación de Scotland Yard — y ha resaltado que a pesar de la "presión a la que eran sometidas las autoridades y los asesores", las pruebas sobre "actitudes y comportamientos inconsistentes" prevalecen.

"Los eventos que he investigado no deberían haberse producido. Podemos deducir que muchos de los adjuntos que acudieron a estas reuniones consideraron que podían asistir porque así lo hacían sus superiores", recoge el informe, que indica que "a los eventos investigados asistieron líderes del Gobierno".

La funcionaria británica ha insistido en la importancia de "depurar responsabilidades" y ha manifestado que "los altos cargos en el centro de la cuestión deben cargar con la responsabilidad de lo sucedido". "La población tiene el derecho a esperar los mayores estándares de comportamiento en este tipo de lugares y claramente lo que ha sucedido se queda bien corto", ha advertido.

Johnson, se disculpa

Durante una intervención ante la Cámara de los Comunes, Johnson se ha disculpado y ha defendido el trabajo del Gobierno durante la pandemia, al tiempo que ha asegurado que "se dio prioridad a ayudar a la población".

Asimismo, ha dado las gracias a Gray por su trabajo y ha vuelto a pedir perdón por "la pequeña reunión" que tuvo lugar en la oficina del Gabinete y por la que ya ha sido multado. "Soy completamente responsable de todo lo que ocurrió allí", ha añadido.

No obstante, ha aclarado que "esta es su oportunidad de explicar lo que cree que sucedió" y ha manifestado que el resto de eventos que se nombran en el informe no pueden ser abordados por su parte porque "simplemente no estaba allí".