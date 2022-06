La UE no castigará al líder de la Iglesia Ortodoxa para que Hungría levante su veto a las sanciones a Rusia

Euskaraz irakurri: EBk ez du Eliza Ortodoxoko buruzagia zigortuko, Hungariak Errusiaren aurkako neurriei betoa altxatzeko

Hungría ha logrado este jueves que las sanciones europeas por la invasión rusa de Ucrania no incluyan al Patriarca Kirill, después de que los Veintisiete hayan aceptado esta concesión para desbloquear el sexto paquete que impone un embargo al petróleo ruso, pero que finalmente no afectará al líder religioso.

Durante la reunión a nivel de embajadores ante la UE, los Veintisiete han aprobado finalmente esta nueva ronda de sanciones atendiendo las demandas de Budapest para no incluir en la 'lista negra' al máximo representante de la Iglesia Ortodoxa en Rusia.

Una vez con el visto bueno de los embajadores la decisión necesita aún cumplir un procedimiento escrito en las próximas horas para ser adoptado formalmente por los Veintisiete, requisito previo a su publicación en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor.

Hungría ha mantenido esta exigencia, pese al acuerdo alcanzado durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de este lunes que validó el paquete de sanciones en su totalidad, incluido el añadir al máximo representante de la Iglesia Ortodoxa en Rusia.

¿¿#EU refuses to impose sanctions against Patriarch Kirill because of #Hungary's position.



¿DPA, citing sources pic.twitter.com/ddlUmX0lF5