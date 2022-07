Kiev denuncia un ataque contra el puerto de Odesa tras el acuerdo alcanzado para la exportación de cereales

Euskaraz irakurri: Odesako portuaren aurkako eraso bat salatu du Kievek, zerealak esportatzeko itxitako akordioaren ostean

El gobierno ucraniano ha acusado a Rusia de "escupir en la cara" a la ONU y a Turquía con el ataque lanzado este sábado contra el puerto comercial de Odesa, un punto clave para la exportación de grano según el acuerdo alcanzado este viernes en Estambul entre Kiev y Moscú.

Segú ha indicado un portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Rusia deberá asumir "toda la responsabilidad" si se rompe ese acuerdo; con el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como supervisores.

Las autoridades ucranianas habían informado previamente de un ataque ruso sobre el puerto comercial de Odesa, punto clave para la exportación de grano por el Mar Negro.

"El enemigo atacó el puerto comercial marítimo con misiles de crucero clase Kalibr. Dos misiles fueron derribados por las defensas ucranianas, mientras que dos golpearon la infraestructura del puerto", informaron fuentes ucranianas desde Odesa.

En ese primer comunicado se recordaba ya el papel clave de ese puerto para la exportación de cereales, así como el acuerdo alcanzado el viernes en Estambul con Rusia en este ámbito. Auspiciado por Turquía y Naciones Unidas, contempla un corredor marítimo para aliviar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo ruso a los puertos ucranianos del Mar Negro.

Permitirá en concreto que buques de carga puedan exportar desde tres puertos ucranianos -el de Odesa, junto a los de Pivdennyi y Chornomorsk- alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados de silos.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha condenado "firmemente" el ataque en su perfil de Twitter, y ha criticado a Moscú por su agresión contra un objetivo "crucial" para exportar cereal.

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia