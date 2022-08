Internacional Estados Unidos El director del FBI denuncia que los agentes han recibido amenazas tras la redada en casa de Trump EITB MEDIA Publicado: 11/08/2022 10:09 (UTC+2) Última actualización: 11/08/2022 10:39 (UTC+2) "La violencia contra las fuerzas de la ley no es la respuesta, al margen de con quién estés enojado", ha avisado Christopher Wray, que no ha dado detalle ni explicación en torno a la operación en la vivienda del expresidente de Estados Unidos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Manifestación de apoyo a Donald Trump, tras la redada. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: FBIko zuzendariak salatu du agenteak mehatxuak jasotzen ari direla Trumpen etxeko sarekadaren harira

El director del FBI, Christopher Wray, ha denunciado este miércoles que las y los agentes de la ley están recibiendo amenazas tras la redada en la casa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en Florida. Wray, en rueda de prensa, ha señalado que siempre le preocupan las amenazas a los agentes, y que la violencia contra las fuerzas de la ley "no es la respuesta, al margen de con quién estés enojado". Eso sí, el director del FBI no ha dado ningún detalle o explicación sobre la redada, alegando que la política del cuerpo es no hablar sobre los casos en marcha.

En este contexto, desde que el lunes fuera el propio Trump quien denunciara el registro de su casa por parte del FBI, las amenazas contra el cuerpo se han disparado en foros de Internet habitualmente usados por simpatizantes del exmandatario.

En la operación, el FBI se llevó una docena de cajas de la residencia de Trump en Florida, según confirmó una de las abogadas del político republicano a medios estadounidenses. En palabras de la abogada, los agentes del FBI le entregaron una copia de la orden judicial que les autorizó entrar en la casa, y le informaron de que estaban buscando documentos con información clasificada que no debieron haber sido retirados de la Casa Blanca.

Ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han dado aún declaraciones explicando el motivo de la redada; así, a la espera de conocerse algún detalle o explicación oficial, numerosos dirigentes republicanos, incluida la Dirección del partido, han arremetido contra el "abuso de poder" de los demócratas.