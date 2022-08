Apuñalan al escritor Salman Rushdie durante un evento en Nueva York

Euskaraz irakurri: Salman Rushdie idazlea sastatu dute ekitaldi batean, New Yorken

El escritor Salman Rushdie, de 75 años, ha sido atacado con un cuchillo este viernes sobre el escenario cuando participaba en un acto en Chautauqua, una localidad del oeste del estado de Nueva York, han informado medios locales. Ha sido trasladado de urgencia al hospital en helicóptero.

El autor indio-británico, amenazado de muerte por sus escritos desde hace décadas, ha sido apuñalado.

El antiguo ganador del Premio Booker estaba hablando en el evento cuando un individuo con una máscara negra se le ha aproximado y ha conseguido derribarle.

Carl LeVan, un escritor que ha asegurado a través de Twitter haber presenciado el ataque, ha asegurado que Rushdie fue "apuñalado varias veces antes de que el atacante fuese reducido por la seguridad".

Just witnessed the horrific assassination attempt on #SalmanRushdie's life. He was stabbed multiple times before attacker was subdued by security. Some intrepid members of audience went on stage. What courage will be expected of us next to defend even the smallest freedoms?