Internacional Suicidio La campaña británica "La última foto" demuestra que el suicidio no es como la gente cree I. R. | EITB MEDIA Publicado: 27/08/2022 13:37 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2022 13:38 (UTC+2) La iniciativa pretende concienciar a la ciudadanía sobre los estigmas que rodean al suicidio para intentar evitarlo. Para ello, aunque las señales previas sean invisibles, la campaña quiere ayudar a detener los suicidios hablando más sobre el tema, porque ello puede ayudar a que la gente pida ayuda.

Además de la página web, han realizado exposiciones en lugares públicos. Foto: CALM

El suicidio es un grave problema de salud pública, un fenómeno global que se reproduce en todos los países. Por ello, para intentar frenar esta "pandemia", el pasado junio la ONG británica Campaign Against Living Miserably (CALM) lanzó la campaña "La última foto" para mostrar a la sociedad que "los suicidas no siempre parecen suicidas". Para ello, enseñan las últimas fotos que se hicieron varias personas antes que quitarse la vida.

En esas imágenes, los protagonistas se muestran en su día a día, celebrando cumpleaños, en fiestas, bromeando con sus amigos y familiares; aparecen sonrientes, relajados, despreocupados y contentos. Por ello, la iniciativa quiere enseñar al mundo que las señales del suicidio, a menudo, son invisibles o no son como la ciudadanía, en general, se imagina.

De esa manera, CALM quiere acabar con esas falsas percepciones e intentar acabar con el estigma que rodea al suicidio. Asimismo, da consejos y herramientas para tratar el tema e intentar prevenirlo, porque, "aunque pueda parecer extraño e incómodo, hablar sobre el suicidio podría ser la conversación más importante".

Según la ONG británica, "hablar salva vidas", por lo que aboga por hablar sobre el suicidio para que sea una parte de nuestras vidas y que las personas se puedan apoyar unas a otras y, de esa manera, eliminar ese estigma y sea más probable que se pida ayuda.

Y es que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en el mundo; en Euskadi, muere una persona cada dos días (184 en total, en 2020) y una a la semana en Navarra (42 en 2020). En el Estado español, los datos aumentan hasta los 10 suicidios al día, mientras que en el mundo una persona decide quitarse la vida cada 40 segundos. En el caso de Gran Bretaña, mueren 125 personas a la semana por esta razón.

En el Estado español, el Ministerio de Sanidad puso el pasado 10 de mayo un teléfono de atención a la conducta suicida (024), bajo el lema 'Llama a la vida'. Desde entonces, ha atendido más de 34 000 llamadas, de las cuales 1500 se derivaron a los servicios de emergencia 112 e identificó un total de 585 suicidios en curso.

Según datos del Ministerio, el teléfono atiende actualmente una cifra de alrededor de 300 llamadas diarias. La línea 024 está en funcionamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana y todos los días del año.

Es gratuita, accesible, inmediata, confidencial y está atendida por personas expertas, para dar apoyo a personas con conducta suicida, familiares y allegados e intervenir, en el caso de ser necesario, en situaciones complejas de alto riesgo.