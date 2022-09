Internacional Reino Unido Reino Unido anula la subida del impuesto de sociedades y el tope a los bonus en banca EITB MEDIA Publicado: 23/09/2022 11:59 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2022 12:42 (UTC+2) Son medidas que forman parte del plan de crecimiento que ha presentado el nuevo ministro de Economía, Kwasi Kwarteng. Escuchar la página Escuchar la página

El nuevo ministro de Economía del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, este viernes. Foto: EFE.

El nuevo ministro de Economía de Reino Unido, Kwasi Kwarteng, ha confirmado este viernes que eliminará el incremento de los impuestos corporativos y erradicará el actual límite a los bonus que perciben los banqueros. Son medidas que forman parte del plan de crecimiento que ha presentado, destinado a impulsar la economía.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, ha detallado un "presupuesto de emergencia" para afrontar el incremento en el coste de la vida, con un "nuevo planteamiento", que se basa en "tres prioridades: reformar el lado de la oferta de la economía, mantener un planteamiento responsable en las finanzas públicas, y recortar impuestos para impulsar el crecimiento".

En su intervención, Kwarteng ha dicho que el Gobierno británico adoptará "medidas difíciles", a fin de estimular el crecimiento del país.

Masiva bajada de impuestos

En síntesis, el Gobierno de Reino Unido ha anunciado una masiva bajada de impuestos, para impulsar la economía. Así, bajará el impuesto sobre la renta a partir de abril de 2023 y recortará el impuesto sobre la compra de viviendas en Inglaterra e Irlanda del Norte.

"Una sólida economía británica siempre ha dependido de un fuerte sector de servicios financieros. Necesitamos bancos globales para crear empleo aquí, invertir aquí, y pagar impuestos en Londres, no en París, no en Fráncfort del Meno, no en Nueva York", ha apuntado Kwarteng, antes de reiterar que el reciente aumento de la contribución a la seguridad social, determinado por el anterior ministro de Economía, Rishi Sunak, se revertirá a partir del 6 de noviembre.