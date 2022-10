Internacional guerra en ucrania Rusia bombardea las principales ciudades ucranianas tras el ataque al puente de Kerch agencias | eitb media Publicado: 10/10/2022 20:26 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2022 21:01 (UTC+2) Diversos agentes internacionales han trasladado su condena frente a los ataques perpetrados por Rusia este lunes contra Kiev. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado con una "dura respuesta" contra Ucrania si "continúa con sus actos de terrorismo", después de que el Ejército ruso haya llevado a cabo un "ataque masivo" contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades tras la explosión registrada el sábado en el puente de Kerch, que conecta el país con la península de Crimea, anexionada en 2014.

Asimismo, ha tildado de "terrorismo nuclear" los ataques de las fuerzas ucranianas contra la central nuclear de Zaporiyia, bajo control de las tropas rusas, y ha denunciado que los servicios especiales ucranianos "han llevado a cabo tres ataques terroristas contra la central nuclear de Kursk, en Rusia".

El Ministerio de Energía de Ucrania ha afirmado que el ataque ruso forzará a detener a partir de este martes las exportaciones de electricidad a la Unión Europea (UE).

Los daños sufridos por varias subestaciones eléctricas y de generación de calefacción obligan a adoptar esta medida para estabilizar la red ucraniana, ha informado el Ministerio en un comunicado.

Reacciones

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado vía Twitter los "horribles e indiscriminados" ataques rusos contra civiles en Ucrania y ha asegurado que los aliados mantendrán su apoyo a Kiev "el tiempo que sea necesario".

También los líderes de las instituciones de la UE han condenado los ataques perpetrados este lunes, afirmando que se trata de "un acto criminal".

Es el caso de Josep Borrell, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, quien se ha mostrado "profundamente impactado" por unos ataques que, a su juicio, "no tienen cabida en el siglo XXI". "Los condeno de la manera más rotunda", ha afirmado en Twitter.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho que los ataques constituyen "otra escalada inaceptable de la guerra" por la que los civiles "están pagando el precio más alto".

"El secretario general está profundamente conmocionado por los ataques con misiles a gran escala de hoy por parte de las fuerzas armadas de la Federación Rusa", ha señalado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha denunciado que los ataques demuestran la "brutalidad absoluta" del presidente ruso, Vladimir Putin, en su guerra "ilegal" en Ucrania.

"Estos ataques mataron e hirieron a civiles y destruyeron objetivos sin fines militares", ha expresado en un comunicado emitido por la Casa Blanca, en el que también ha ofrecido sus condolencias a los familiares, amigos y conocidos de las víctimas.