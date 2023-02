Internacional Turquía Un millón de personas viven en refugios temporales tras quedarse sin hogar por el terremoto Olatz Prat | EITB Media Publicado: 19/02/2023 18:14 (UTC+1) Última actualización: 19/02/2023 18:48 (UTC+1) Tras los seísmos del 6 de febrero, cientos de miles de personas viven en Turquía en tiendas de campaña, casas prefabricadas o alguna institución de acogida temporal. Se han destruido 20 000 edificios, que suman 71 000 viviendas u oficinas, y 105 000 deberán demolerse cuanto antes por seguridad. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Miliotik gora lagun aldi baterako aterpeetan bizi dira lurrikarak etxerik gabe utzi ostean

Los devastadores terremotos del 6 de febrero que se han cobrado la vida de 40 689 en Turquía han dejado, además de miles de heridos, a cientos de miles de personas sin hogar.

Según informan hoy las autoridades turcas, aproximadamente un millón de personas viven actualmente en Turquía en tiendas de campaña, casas prefabricadas o alguna institución de acogida temporal.

A esta cifra hay que añadir casi medio millón de personas que han sido evacuadas de las zonas afectadas por el terremoto. Según explica Yunus Seker, presidente del servicio de emergencias nacional turco AFAD, han evacuado a 460 945 personas de las regiones afectadas y están alojando a 318 000 de ellas en albergues públicos y hoteles.

Según las últimas cifras, difundidas hoy por el Ministerio de Urbanismo, 20 000 edificios, que suman 71 000 viviendas u oficinas, se han derrumbado en las once provincias afectadas.

En total, de 830 000 edificios investigados hasta ahora en la región, 105 000 o bien están derrumbados o tan gravemente dañados que deben demolerse cuanto antes, señala un comunicado del Ministerio.

Tres cuartas partes del total de edificios inspeccionados no han sufrido desperfectos (407 000) o solo tienen daños leves (205 000), por lo que pueden volver a habitarse de inmediato, según ha subrayado el vicepresidente turco, Fuat Oktay, quien ha insistido, no obstante, en que no se debe entrar en ninguna casa cuya solidez no haya sido previamente certificada por expertos.

Las autoridades turcas han prometido establecer hasta 100 000 casas prefabricadas en los próximos meses.

Balance provisional de víctimas

Seker ha precisado que la cifra de fallecidos constatada se eleva este domingo a 40 689, lo que supone un aumento de 47 con respecto al balance dado a conocer el sábado, un balance aún provisional, ya que se espera un aumento significativo, dadas las estimaciones de que aún quedan decenas de miles de cuerpos bajo los escombros.

La búsqueda de supervivientes ya ha concluido en casi toda la región, exceptuando las provincias de Kahramanmaras y Hatay, las más afectadas, donde aún se busca en unos 40 edificios, según ha aclarado Seker.