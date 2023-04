La NASA presenta a los cuatro primeras tripulantes que regresarán a la Luna

Euskaraz irakurri: NASAk Ilargira itzuliko diren lehen lau astronautak aurkeztu ditu

La NASA ha presentado a los cuatro primeros astronautas, incluida una mujer y un afroamericano, que tripularán misiones Artemis, con las que la agencia proyecta regresar a la Luna, 50 años después de las misiones Apollo.

El lanzamiento de la misión Artemis II está previsto para 2024, según ha confirmado el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un acto en el Centro Johnson de la agencia espacial en Houston.

Se trata de los estadounidenses Gregory R. Wiseman, como comandante, el afroamericano Victor J. Glover como piloto, y los especialistas de misión Christina Koch, también de la NASA, y Jeremy Hansen, este último astronauta de la CSA (Canadian Space Agency).

Meet the first member of our #Artemis II Moon crew: mission specialist @Astro_Christina ! Christina Koch visited the @Space_Station in 2019, where she took part in the first all-woman spacewalk. She began her career as an electrical engineer at @NASAGoddard . pic.twitter.com/mi82SayXUm

Our #Artemis II pilot is @AstroVicGlover!



Victor Glover is part of our 2013 class of @NASA_Astronauts and was the pilot for NASA’s @SpaceX Crew-1 mission. He’s logged 3,000 flight hours in more than 40 different aircraft, and will pilot @NASA_Orion around the Moon. pic.twitter.com/P0zJ8pwaeL