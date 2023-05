Internacional -

Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses han decidido intervenir y cerrar el banco "para proteger a los depositantes".

Una oficina del First Republic en Nueva York. Foto de archivo: EFE Una oficina del First Republic en Nueva York. Foto de archivo: EFE

Agencias | EITB Media

publicado: 01/05/2023 12:44 (UTC+2)

última actualización: 01/05/2023 13:08 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: JPMorganek First Republic Banken aktiboak erosi ditu, AEBn bi hilabetean porrot egin duen hirugarren bankua

Los servicios reguladores de Estados Unidos han anunciado este lunes que JPMorgan ha comprado los activos del banco First Republic tras su intervención y cierre "para proteger a los depositantes", tras convertirse en la tercera entidad en quebrar en apenas dos meses en el país norteamericano.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ha expresado en un comunicado que "para proteger a los depositantes" ha procedido a la venta de activos a JPMorgan Chase.

Así, ha recalcado que JPMorgan "asumirá todos los depósitos" y "la práctica totalidad de los activos de First Republic Bank", tras presentar una oferta para hacerse con todos los depósitos de First Republic. "Como parte de la transacción, las 84 oficinas de First Republic en ocho estados reabrirán como sucursales de JPMorgan Chase, desde hoy y en horario comercial", ha especificado.

11 bancos de EE. UU. salían el pasado mes de marzo al rescate del First Republic Bank con una inyección de 30 000 millones de dólares. A fecha del 13 de abril, First Republic Bank tenía aproximadamente 229 100 millones de dólares en activos totales y otros 103 900 millones en depósitos totales.

FRB cuenta en la actualidad con unos 173 000 millones de dólares en préstamos, 30 000 millones en valores y 92 000 millones en depósitos, que "seguirán estando asegurados por la FDIC".

El banco cayó un 50% el martes, un 30% el miércoles y más de un 40% el viernes, su último cierre.