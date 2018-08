Internacional

Escándalo de las escuchas

Rupert Murdoch dimite como director de News International

Redacción

22/07/2012

El magnate australiano ha dejado su cargo en News International, la división británica de su conglomerado mediático News Corporation en "un ejercicio de limpieza corporativa".

El magnate australiano Rupert Murdoch dimitió la semana pasada como director de News International, la división británica de su conglomerado mediático News Corporation, según ha desvelado este sábado la propia empresa.

En un comunicado, News Corp ha descrito la dimisión de Murdoch como "un ejercicio de limpieza corporativa" con vistas a la separación de la empresa matriz en dos compañías distintas anunciada en junio: una más pequeña dedicada a la publicación, y otra focalizada en el entretenimiento y la televisión.

"Quiero comunicaros que Rupert Murdoch ha dimitido como director de un número de compañías, incluidas NI Group Limited, conocida como News International, y Times Newspapers Holdings Limited", ha añadido el director de News International, Tom Mockridge, en un email obtenido por Reuters.

No obstante, Murdoch permanece como presidente del conglomerado News Corp, que aglutinará a todas las publicaciones digitales y los rotativos, convirtiéndose en la empresa de este género más grande del mundo, según ha explicado Mockridge.

Varias informaciones destapadas en las últimas semanas apuntaban a una venta de las cabeceras británicas a causa de la presión de los accionistas tras el escándalo de las escuchas que golpeó a la división británica de la empresa de Murdoch y que supuso el cierre de una de uno de los diarios más emblemáticos de News International, 'The News of the World', de corte sensacionalista.