Las redes sociales: pieza clave de la campaña

Las tendencias de internet y las opiniones que expresan los usuarios en las redes sociales son fundamentales a la hora de diseñar una campaña efectiva. En la red, Barack Obama es el claro vencedor.

Las elecciones presidenciales de 2012 en EE. UU serán las primeras en las que las redes sociales sean una pieza clave durante la campaña electoral. Los equipos de campaña de los dos principales partidos analizan las tendencias de internet y las opiniones que comparten los usuarios en las redes sociales para diseñar una campaña más efectiva.

Las redes sociales se han convertido en un barómetro electoral, y en este campo, el presidente Barack Obama está mucho más adelantado en el uso de las redes sociales que su rival republicano Mitt Romney. Obama tiene casi 28 millones de "Me gusta" en Facebook, y cerca de 19 millones de seguidores en Twitter. Romney, en cambio, ronda los 4,5 millones de "Me gusta" en Facebook y no llega al millón de seguidores en Twitter. La campaña republicana es tan activa como la del demócrata, pero Obama genera muchos más comentarios y respuestas positivas que Romney.

Está significativa diferencia también se refleja en el presupuesto de ambas campañas. Según informa el diario The New York Times, la campaña demócrata ha gastado cerca de 36 millones de dólares en publicidad y campañas destinadas a internet, frente a los 86 millones que ha invertido en anuncios para la televisión. Los republicanos en cambio han invertido 10 millones de dólares en campañas digitales y 47 millones en la pequeña pantalla.

Las campañas de ambos partidos se limitan a generar contenido, ya que, por ahora, los candidatos no están abiertos al debate en la red.