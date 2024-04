El chef José Andrés a Israel: "No se puede ganar la guerra matando de hambre a toda una población"

Internacional -

El cocinero español y fundador de la ONG atacada en Gaza ha escrito un artículo de opinión en el diario "The New York Times" en el que pide cuentas al gobierno hebreo y reclama que "deje de matar a civiles y trabajadores humanitarios" y que "inicie hoy el largo camino hacia la paz".

publicado: 03/04/2024 10:20 (UTC+2)

última actualización: 03/04/2024 10:20 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Jose Andres sukaldariak, Israeli: "Gerra ezin da irabazi biztanleria oso bat gosez hiltzen"

El chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, cuyo convoy fue atacado el lunes por Israel muriendo los siete trabajadores humanitarios que viajaban en él, ha criticado duramente al gobierno hebreo.

En un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times bajo el título "Let People eat" (Dejar que la gente coma"), el cocinero ha asegurado que "no se puede salvar a los rehenes bombardeando todos los edificios de Gaza. No se puede ganar esta guerra matando de hambre a toda una población".

"Es hora de que aparezca lo mejor de Israel", añade para insistir en que Tel Aviv debe "abrir más rutas terrestres para alimentos y medicinas" y "dejar de matar a civiles y trabajadores humanitarios". "Ha de iniciar hoy el largo camino hacia la paz", reclama.

Según el fundador de WCK, el ataque fue "el resultado directo de una política que redujo la ayuda humanitaria a niveles desesperados" y que por ello "los miembros del equipo ponen en riesgo sus vidas, precisamente porque esta ayuda alimentaria es muy escasa y se necesita desesperadamente".

José Andrés afirma que la mitad de la población de Gaza (1,1 millones de personas) se enfrenta al riesgo inminente de hambruna y "el equipo no habría hecho el viaje si hubiera suficiente comida, viajando en camión por tierra, para alimentar a la población de Gaza".

Sobre la investigación iniciada por Israel, el chef dice que "debe comenzar desde arriba, no sólo desde abajo", y afirma que fue "un ataque directo contra vehículos claramente marcados cuyos movimientos eran conocidos por las Fuerzas de Defensa de Israel".

Por último, Andrés ensalza en su artículo la figura de los siete fallecidos: "Eran lo mejor de la humanidad. No carecen de rostro ni de nombre. No son trabajadores humanitarios genéricos ni daños colaterales en la guerra".

Los siete trabajadores humanitarios son, según la ONG, el palestino Saifeddin Issam Ayad Abutaha, la australiana Lalzawmi Frankcom, el polaco Damian Soból, el canadiense-estadounidense Jacob Flickinger y los británicos John Chapman, James Henderson y James Kirby ,"que lo arriesgaron todo por la actividad más fundamentalmente humana: compartir nuestra comida con los demás".