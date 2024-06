'The New York Times' pide a Joe Biden que abandone la carrera electoral

Internacional -

Según el diario estadounidense, el país necesita un candidato en plenitud de facultades que el actual mandatario no ha demostrado, para hacer frente a una amenaza tan seria para la nación como el republicano Donald Trump.

publicado: 29/06/2024 13:07 (UTC+2)

última actualización: 29/06/2024 13:24 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: 'The New York Times' egunkariak hautagaitza uzteko eskatu dio Joe Biden presidenteari

'The New York Times' ha pedido al presidente Joe Biden que abandone la carrera electoral, tras el debate de esta semana por la presidencia. El diario estadounidense dice necesitar el país un candidato en plenitud de facultades para hacer frente a la "amenaza" que supone Donald Trump, cuyas facultades dice no haber demostrado el actual presidente.

"El presidente apareció la noche del jueves como la sombra de un gran servidor público (...) Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump (...) Y en más de una ocasión le costó terminar una frase", lamenta el diario norteamericano.

A pesar de las críticas, el diario referente americano ha mantenido su apoyo al presidente, en caso de que no se acometa ningún cambio en la candidatura demócrata.

'Washington Post'

El diario americano no ha sido el único en reaccionar al primer debate electoral por la presidencia de los Estados Unidos de América. Si bien no ha pedido directamente al mandatario dejar la carrera electoral, el 'Washington Post' ha solicitado que sopese la idea, tras "una calamidad" de debate.