Los Ángeles continúa en una situación crítica, con varios incendios fuera de control

Han contabilizado 5 fallecidos, aunque no se descarta que pueda haber más. El fuego ha devastado unas 1.100 viviendas y docenas de miles de personas han sido evacuadas de sus hogares. Más de 10.000 efectivos luchan contra las llamas, mientras las pérdidas se calculan en miles de millones.

EITB Media

publicado: 09/01/2025 21:18 (UTC+1)

última actualización: 09/01/2025 21:48 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Suteek kontroletik kanpo jarraitzen dute Los Angelesen eta oso latza da egoera

Los incendios no dan tregua en Los Ángeles (California, EE. UU.) y la situación es crítica. Por el momento, han contabilizado cinco fallecidos, aunque las autoridades no descartan que el numero pueda continuar subiendo. Por una parte, los incendios continúan su curso, sin control, amenazando nuevos lugares. Por la otra, los servicios de emergencia no han llegado a todos los lugares calcinados, donde podía haber más personas atrapadas.

El sheriff de Los Ángeles, Robert G. Luna, ha comparado la devastación con el impacto de una "bomba" y ha explicado que los bomberos están trabajando en condiciones muy difíciles. Preguntado por el número de víctimas, ha recalcado que no cuentan con una cifra definitiva. "Esto es una crisis, y no sabemos qué esperar", ha dicho. Ha señalado que esperan poder utilizar perros de búsqueda pronto para localizar a posibles personas atrapadas entre los escombros.

Este jueves por la tarde seis incendios continúan activos en los alrededores de Los Ángeles y ya han arrasado unas 11.770 hectáreas, según el departamento de Bomberos de California que ha movilizado a más de 10.000 efectivos. Los más destructivos se sitúan en las ciudadaes de Eaton y Palisades, con más de 4.290 y 6.974 hectáreas arrasadas.

Las llamas han calcinado unas 1.100 viviendas y las aseguradoras hablan de que estos incendios son los más caros de la historia. DBRS ha cuantificado los daños en 8.000 millones de dólares (7.769 millones de euros).

Decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y otros tantos están esperando a una orden de evacuación, ya que las llamas continúan fuera de control y el viento azota con fuerza en la zona. Los Ángeles continuará en aviso por rachas de viento hasta el viernes a las 14:00 horas (23:00 horas en Euskal Herria).

Asimismo, 425.000 viviendas y establecimientos están sin electricidad a causa de los incendios en California, según ha informado el portal PowerOutage.us, el encargado de monitorizar el servicio de electricidad.