Scholz es ratificado como candidato socialdemócrata con alegato contra la ultraderecha

publicado: 11/01/2025 15:36 (UTC+1)

última actualización: 11/01/2025 15:36 (UTC+1)

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha sido elegido formalmente este sábado como candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) a las elecciones anticipadas del próximo 23 de febrero, tras pronunciar un alegato contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y contra el bloque democristiano (CDU-CSU), segunda y primera fuerza en las encuestas respectivamente.

Los 600 delegados que participaban en el congreso socialdemócrata en Berlín han aclamado a Scholz por abrumadora mayoría, con solo cinco votos en contra.

Poco antes, Scholz, cuyo partido ronda el 15 % en los sondeos, había comenzado su intervención con una advertencia sobre la situación en Austria, donde la ultraderecha ha recibido el encargo de formar gobierno después de que fracasasen las conversaciones entre el resto de partidos.

"Esto es desolador, no podemos tomar nota sin más", ha afirmado Scholz, apuntando implícitamente al peligro de que el favorito de las encuestas, el democristiano Friedrich Merz, pudiera romper su promesa de no cooperar con la AfD, en vista de que no tendrá previsiblemente mayoría absoluta para gobernar.

"Hay fuerzas que recurren a incitar y dividir como modelo político", ha dicho, en alusión a AfD, y ha recalcado que sin embargo, "la mayoría de Alemania lo sabe" y apoya por ello a las fuerzas democráticas.