Hugo Chávez

Según 'La Nación'

Últimas palabras de Chávez: 'No quiero morir. No me dejen morir'

Redacción

EITB

07/03/2013

"No podía hablar, pero lo dijo con los labios'', asegura el jefe de la guardia presidencial, el general José Ornella.

''Yo no quiero morir, por favor no me dejen morir'', fueron las últimas palabras de Hugo Chávez antes de su muerte, según recoge el diario argentino 'La Nación'.

"No podía hablar, pero lo dijo con los labios. Yo no quiero morir, por favor no me dejen morir, porque él quería a su país, se inmoló por su país''. Así describe José Ornella, jefe de la guardia presidencial, las últimas horas de Hugo Chávez, en unas palabras que recoge el diario La Nación.

En esas mismas declaraciones, Ornella asegura que Hugo Chávez murió de un "infarto, que le dio fulminante''. "Sufrió bastante. Nosotros que estábamos al lado vimos que sufrió mucho esa enfermedad. Y bueno, la historia la escribiremos y algún día alguien escribirá y algún día el médico escribirá'', ha agregado Ornella.

Ornella ha revelado que desde el pasado 8 de diciembre, cuando Chávez habló al país por última vez, "él sabía que había muy poca esperanza que saliera de esa operación''.