Caso Bárcenas

Sesión de control

Rajoy ratifica lo dicho sobre Bárcenas y afirma que no va a rectificar

Redacción

11/09/2013

Afirma que "nada ni nadie" ha desmentido lo dicho por él mismo el 1 de agosto en el Senado, por lo que no hay nada que rectificar.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en el Congreso que no tiene "nada que rectificar" en sus declaraciones sobre el caso Bárcenas el pasado 1 de agosto porque, ha dicho, "nada ni nadie las ha desmentido".

De esta manera, ha respondido al líder de IU, Cayo Lara, quien le ha preguntado si se reafirmaba en lo que declaró en su comparecencia en el Senado sobre su relación con el extesorero, que, según él, han quedado desmentidas con informaciones aparecidas con posterioridad.

Después, y tras la intervención del jefe de la oposición el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy ha insistido en que el extesorero Luis Bárcenas no estaba en el PP cuando él llegó al Palacio de la Moncloa. Dicho esto, ha acusado al jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "mentir" y ha dicho que no iba a entrar en el caso de los ERE que afecta al PSOE andaluz para no entrar en el "y tú más".

Según Rubalcaba, el jefe del Ejecutivo está en el "epicentro de la trama irregular" del PP y que cuando un presidente "miente" en el Congreso lo que debe hacer "inmediatamente es irse".