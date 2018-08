Política

Entrevista en EITB

Urkullu acepta abordar la reforma fiscal que pide el PSE

Redacción

20/12/2012

Además, el lehendakari anuncia que no reducirá la plantilla de trabajadores públicos y que el lunes iniciará el proceso de adelanto de la paga extra a enero.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho ser consciente de la dificultad que va a tener el PNV para sacar adelante sus proyectos al estar en minoría y "al no haber sido posible alcanzar un gobierno de coalición".

En una entrevista en ETB y Radio Euskadi, el lehendakari también se ha señalado que está dispuesto a debatir una posible reforma tributaria tal y como pidió el PSE, y ha anunciado que los recortes de la administración pública vasca no afectarán a los funcionarios.

Después de que el presidente del PNV de Bizkaia, Andoni Ortuzar, dijera que hasta que no pasen las elecciones municipales previstas en 2015 no será posible alcanzar alianzas, Urkullu ha opinado que "se haría muy largo" esperar dos años y medio para que los partidos adopten otra actitud y entablen acuerdos en favor de la estabilidad.

"Apostaré por que cambien cuanto antes y trabajaré para intentar alcanzar acuerdos", ha insistido Urkullu sin hablar de forma expresa de un eventual gobierno de coalición. En ese sentido, ha abierto el abanico de posibles acuerdos, no sólo al PSE, sino también al PP y a UpyD. Con respecto a EH Bildu, ha recordado que la formación abertzale constató “desde el principio” las diferencias que mantenían con respeto al "modelo social".

También ha mostrado su disposición a abordar una reforma tributaria, como ha reclamado el PSE para aprobar los presupuestos, si bien ha criticado a los socialistas por no haber presentado aún una propuesta concreta.

Los recortes, la paga extra y el copago farmacéutico

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el ajuste del 20% que anunció que llevará a cabo en la administración pública vasca no afectará al funcionariado y que se centrará en reducir el número de altos cargos y puestos de confianza.

Por otro lado, Iñigo Urkullu ha afirmado que, si es posible, el lunes su Gobierno presentará un proyecto de Ley para plantearlo en el Parlamento vasco con el fin de que se pueda proceder a un adelanto de la paga extra de verano de los funcionarios al mes de enero.

"Pero ésta es una decisión que corresponde al Parlamento vasco. El Gobierno vasco, ni por estatuto ni por Ley de Gobierno, tiene facultades, más allá de presentar un anteproyecto de ley como proyecto de ley aprobado por el Gobierno en el Parlamento vasco y serán los grupos parlamentarios los que lo decidan", ha añadido, para señalar que el Ejecutivo lo quiere hacer "cuanto antes, si es posible este próximo lunes".

El lehendakari también ha asegurado que su Gobierno "se resistirá" a aplicar el copago farmacéutico, aunque ha precisado que "hay que acatar" las resoluciones del Tribunal Constitucional. En esta línea, ha precisado que, en caso de que, finalmente, deba cumplirse el copago, "se tardará en aplicarse".

Además, ha señalado que trasladará a Mariano Rajoy, en una reunión cuya fecha todavía está sin concretar, que debe existir una apuesta por "la adecuación del estatus de autogobierno" en Euskadi.

Salida de la crisis

El lehendakari Iñigo Urkullu no ha querido vaticinar cuándo será la salida de la crisis y se ha admitido a advertir de que Euskadi va a pasar "dos años difíciles". No obstante, se ha mostrado optimista ante el futuro: "No se cuándo, pero vamos a salir de ésta".

El lehendakari ha pedido también "responsabilidad" a los sindicatos, a los que les ha dicho que no pueden seguir defendiendo un modelo "del siglo XIX".

Pacificación

En cuanto a la pacificación y a la convivencia, Iñigo Urkullu se ha mostrado partidario de "hablar con ETA" incluso antes de su disolución, aunque, eso si, de manera discreta. Será al final de dichas conversaciones, en el momento en que se llegue a ámbitos políticos, cuando las mismas deberían tener una "habilitación parlamentaria". Lo mismo ha dicho de hipotéticas conversaciones con el abogado Brian Currin o con el Grupo Internacional de Contacto: "discreción".

EITB

Por último, ha afirmado que el relevo de la Dirección General de EITB debe estar "sometida al Parlamento" y que, en cualquier caso, deberá reunirse con Alberto Surio para conocer cuál es su "voluntad y disposición", porque, según ha añadido, le afecta más la "apuesta por EiTB" que la "responsabilidad de la dirección".