Política

Escándalo Bárcenas

Basagoiti: 'Me duele la corrupción de mi partido'

Redacción

21/01/2013

El Gobierno Vasco considera "pavoroso" el 'caso Bárcenas', mientras que Amaiur solicitará la comparecencia de Rajoy en el Congreso.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha descartado que el caso Bárcenas implique al PP vasco: "no tiene ninguna posibilidad de salpicar nada, porque aquí el señor Bárcenas nunca ha gerenciado nada y las cuentas del PP vasco siempre han sido limpias y transparentes".

Al terminar una conferencia del ministro de Asuntos Exteriores,José Manuel García-Margallo, en la Universidad de Deusto, Basagoiti ha declarado a los periodistas que "la corrupción es repugnante, y a mí me duele especialmente la de mi partido. Yo no soy de los que dicen el de enfrente tiene más, a mi me duele la de mi partido, porque soy el presidente de un partido en el que la gente se ha jugado mucho por unos ideales".

"Si a alguien le repugna la corrupción es al PP del País Vasco", ha agregado Basagoiti, quien ha recordado que los concejales que en Euskadi "se juegan la vida por cero euros son también concejales del PP de España".

Oyarzábal pide 'llegar hasta el final'

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha instado a "ponerse las pilas", investigar y "llegar hasta el final en el 'caso Bárcenas', si bien ha aclarado que su "experiencia personal" en Euskadi es la de "personas que han entrado en política para defender unas ideas, arriesgando muchas cosas, sin esperar nada a cambio".

En declaraciones a Europa Press, Oyarzábal ha considerado "inverosímil e increíble" las supuestas implicaciones de políticos del PP, publicadas a raíz de la imputación al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

En su opinión, ante la corrupción "hay que ponerse las pilas, llegar hasta el final, investigar qué es lo que ha pasado", pero tampoco "dar pábulo a cualquier información sin pruebas, que lo qu hace es lanzar porquería sobre todo lo que tiene que ver con la política".

Además, ha calificado de "inconcebibles" las declaraciones del exdiputado popular Jorge Trías Sagnier, admitiendo que se pagaban sobres de hasta 10.000 euros a algunos dirigentes del partido como complemento del sueldo, que variaba en función "de los cargos y la responsabilidad".

Por otra parte y respecto a las informaciones que apuntan a que Bárcenas tenía una cuenta en Suiza, ha indicado que el hecho de que alguien pueda tenerla le parece "indecente" y le lleva a "pensar que el dinero que hay en esa cuenta es turbio".

Erkoreka lo califica de 'pavoroso'

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, cree que el "caso Bárcenas" es "pavoroso" tanto por "la magnitud de las cifras que se manejan" como por "el descaro con el que, según todos los indicios, se han desviado los fondos y distribuido alegremente entre altos cargos y dirigentes" del PP.

Erkoreka ha hecho estas declaraciones, en una entrevista en Onda Vasca, en la que ha señalado que "es muy difícil que en otras formaciones se dé con esta alegría el caso de una persona que habiendo sido gerente y tesorero del partido y habiendo dispuesto de todos los recursos económicos" del mismo, "haya sido invitado a causar baja en la militancia hace ya dos años" y, transcurrido este tiempo, "mantuviera un despacho".

Amaiur pedirá la comparecencia de Rajoy

El diputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados Xabier Mikel Errekondo ha asegurado que el 'caso Bárcenas' es "un tema de corrupción pura y dura" a raíz del cual deberían producirse "responsabilidades políticas". En este sentido, ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy a comparecer "de forma inmediata" y aclarar los hechos, porque "el escándalo es máximo".

En rueda de prensa en Bilbao, Errekondo ha adelantedo que su Grupo presentará en la Cámara baja diversas iniciativas, entre ellas, varias peticiones de comparecencia ante los "alarmantes hechos" dados a conocer.