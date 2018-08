Política

Caso Caja Navarra

El juzgado admite la denuncia de Kontuz contra Sanz y Goñi

Redacción

25/01/2013

La titular del juzgado ha planteado que, como hay otras denuncias por "hechos similares" ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se acumulen todas en un único procedimiento.

El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Provincial de Navarra ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la asociación Kontuz contra el ex presidente de Navarra, Miguel Sanz, y el ex consejero delegado de Caja Navarra (CAN), Enrique Goñi, por la presunta comisión de los delitos societarios.

La titular del juzgado, María Paz Benito Osés, ha planteado que, como hay otras denuncias presentadas por "hechos similares" ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se acumulen todas en un único procedimiento, según ha informado en un comunicado la asociación.

De esta manera, según Kontuz!, se iniciaría un proceso de "de competencia", esto es, comenzarían a discutir a quien corresponde la competencia para investigar los hechos, si en la Audiencia de Pamplona o en la de Madrid.

Las denuncias contra Sanz y Goñi, por presuntos delitos societarios y de prevaricación por ocultación, las presentó Kontuz el pasado viernes, 18 de enero, en el juzgado de Guardia, según explicaron en una rueda de prensa, para intentar esclarecer el proceso que se ha seguido en la liquidación de la CAN.