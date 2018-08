Política

Entrevista

Jiménez: 'Tenía confianza en la CAN, compré acciones'

Redacción

25/01/2013

El secretario general del PSN ha denunciado que se compare la gestión de la caja con "prácticas como las de Bankia u otras cajas del Mediterráneo".

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha declarado que confiaba en que se estaban haciendo bien las cosas en la Caja de Ahorros de Navarra cuando se convirtió en Banca Cívica ya que "compré acciones, nadie es tan bobo como para comprar algo que sabe que va a salir mal".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Jiménez ha sido preguntado si desde dentro de la caja sabían que iba a perder valor, como se ha visto después, y el dirigente socialista ha dicho que él "confiaba" en que las cosas se estaban haciendo "bien".

En ese sentido, ha denunciado que se compare el caso de la CAN con casos como el de Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo, "no voy a consentirlo, cuando hay corrupción, hay corrupción, y cuando no la hay, no la hay".

Comisión de investigación

Tras la admisión a trámite de la denuncia interpuesta por la asociación Kontuz contra el ex presidente de Navarra, Miguel Sanz, y el ex consejero delegado de Caja Navarra (CAN), Enrique Goñi, por la presunta comisión de los delitos societarios, el secretario general del PSN no cree que eso sea razón para crear una comisión de investigación, porque "todas las querellas son admitidas a trámite, siempre que no sean escritas por iletrados".

"Entendemos que poner una comisión de investigación es señalar a unas personas. Sin tener elementos o pruebas de delito, no queremos prejuzgar", ha subrayado.

"Ruido de los nacionalistas vascos"

Jiménez ha criticado que son las "fuerzas nacionalistas vascas, la izquierda abertzale sobre todo" las que están hacien "mucho ruido" con la CAN, pero que es "más ruido que nueces".

"Pase lo que pase, los nacionalistas pedirán más, porque el objetivo último es fusionar la caja con las cajas vascas", ha añadido.