Política

Entrevista en Radio Euskadi

Arriola: 'El PSE no va a contribuir a derribar el estado de bienestar'

Redacción

30/01/2013

El secretario general de los socialistas guipuzcoanos está dispuesto a hablar con el PNV sobre los presupuestos vascos.

El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, ha manifestado que el PSE-EE está dispuesto a hablar con el PNV sobre los presupuestos vascos. Sin embargo, ha dejado claro que no van a contribuir a derribar el estado de bienestar en Euskadi.

En una entrevista a Radio Euskadi, Arriola ha dicho que hay que esperar a ver qué presupuestos presenta el Gobierno Vasco y qué margen hay para negociar. Después, "lo que el PSE no debe hacer en la oposición es lo que no hizo en el gobierno. Fuimos capaces de sostener los servicios públicos y el estado de bienestar en Euskadi, luego en la oposición no vamos a contribuir a derribarlos".

La misma posición de esperar a ver qué propone el PNV sostiene el PSE respecto a la reforma fiscal, sobre la que Arriola ha dicho que "todos somos conscientes de que es necesaria para sostener el estado de bienestar"."Nunca es tarde si la dicha es buena, pero vamos a ver lo que propone el PNV. Sería bueno también que en un ejercicio de humildad reconociera que no han actuado bien en la oposición".

En este sentido ha criticado la propuesta del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, de recalcular la recaudación.Para Arriola, "lo de José Luis Bilbao es un poco chiste macabro, con todo lo que ha cantado respecto a las llamadas que hacía el lehendakari Patxi López para la reforma fiscal y que la vaca estaba enferma, ahora va resultar que la vaca tenía un depósito de reserva".

Sobre Gipuzkoa, Arriola ha dicho que "para nada" buscan un acuerdo estable con Bildu: "tenemos muchas diferencias con Bildu, como los objetivos estratégicos del territorio, al margen de que todavía tiene que hacer un ejercicio de asumir las reglas del juego democrático". Arriola ha sido explícito: "Al gobierno de Bildu se la sopla lo que digan las Juntas y sigue adelante con sus planteamientos al margen de lo que digan las Juntas".

Sobre el nombramiento de Jonan Fernández como secretario de paz y convivencia, Arriola ha dejado para el futuro su opinión porque "hay que juzgar a las personas por sus hechos".