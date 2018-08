Política

Petición de UPyD

UPyD cree que la doctrina de Estrasburgo puede ilegalizar a Amaiur

Redacción

03/02/2013

En el escrito que ofrece UPyD al Gobierno hay cuatro folios plagados de ejemplos, entre ellos, apuntan que Iñaki Goioaga puede suponer una prueba más en la vinculación de EH Bildu con ETA.

La nueva doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala la ilegalización de ANV serviría para ilegalizar otras formaciones políticas, como Bildu, Sortu y Amaiur, según sostiene UPyD en una pregunta parlamentaria que ha dirigido al Gobierno.

En su escrito, al que tenido acceso Efe, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, indaga sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy "piensa instar a la Abogacía del Estado a que inicie el proceso de ilegalización de Bildu, EH Bildu y Amaiur", esta última con representación en el Congreso.

UPyD observa argumentos nuevos en la sentencia del pasado 15 de enero que confirma la ilegalización de ANV, como el de la denominada "continuidad ideológica" respecto a formaciones anteriormente ilegalizadas por los tribunales.

Como segundo argumento, señala el de la "contaminación de las listas electorales", el cual advierte que no podría ser comprobado en el caso de Sortu, ya que todavía no se ha presentado a ninguna contienda electoral, y sería "complejo" en el caso de Bildu, "donde los análisis policiales no detectaron una contaminación destacable".

Donde sería "muy clara" la comprobación de la contaminación de las listas sería en las que presentó Amaiur a las pasadas elecciones generales, ya que estaban "copadas por veteranos dirigentes de Batasuna", afirma.

Además UPyD considera que, desde la entrada de Amaiur en el Congreso, se han ido acumulando numerosas pruebas e indicios que reflejan que forman parte de lo que los tribunales calificaron como la marca blanca de ETA.

El TEDH también establece la negativa a condenar las acciones terroristas de ETA como una causa de ilegalización, lo que, a su juicio, se puede aplicar a Bildu y Amaiur.

Por último, UPyD apunta en su escrito, en el que ofrece al Gobierno cuatro folios plagados de ejemplos, que la designación de Iñaki Goioaga como senador autonómico a propuesta de EH Bildu puede suponer una prueba más en la vinculación de esta formación con ETA.