Política

Caso Bárcenas

Ana Palacio desmiente haber recibido dinero de Bárcenas

Redacción

04/02/2013

Según ha afirmado la exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español, "no he tenido nunca relación personal alguna con el señor Bárcenas y jamás he recibido dinero del PP".

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Foto: Efe El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Foto: Efe

Noticias (2) Cargos del PP reconocen los cobros anotados en los papeles de Bárcenas

Cargos del PP reconocen los cobros anotados en los papeles de Bárcenas Los 'papeles secretos' de Bárcenas implican a Rajoy y Cospedal La exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español durante la presidencia de José María Aznar, Ana Palacio, ha desmentido ser una de las personas que supuestamente habría recibido sobresueldos del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Palacio era una de las personas cuyo nombre figuraba en las informaciones periodísticas en torno a la contabilidad secreta de Bárcenas, que apuntaban a que varios dirigentes del Partido Popular habrían recibido dinero en negro de manos del extesorero. En concreto, el diario El País la incluía en una serie de nombres junto con otros dirigentes populares como presuntos receptores de los sobresueldos. Mediante un comunicado remitido a EITB, Ana Palacio asegura que "es falso que yo recibiese dinero del señor Bárcenas. No he tenido nunca relación personal alguna con el señor Bárcenas y jamás he recibido dinero del Partido Popular por ningún concepto". La ex ministra lamenta que se dé pábulo a este tipo de informaciones sin haberlas contrastado previamente con los aludidos.

Comentarios