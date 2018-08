Política

Caso Bárcenas

Los 'papeles secretos' de Bárcenas implican a Rajoy y Cospedal

01/02/2013

La contabilidad secreta del extesorero del PP demuestra sobresueldos en dinero negro a toda la cúpula del partido.

El diario El País ha sacado a la luz "los papeles secretos de Bárcenas", documentos que presuntamente demuestran la existencia de sobresueldos en el PP con dinero negro que recibieron los principales dirigentes del Partido Popular (algunos procedentes de donaciones de constructoras) y sugieren una presunta financiación ilegal de esta formación política.

Se trata de la contabilidad secreta que desde 1990 a 2009 llevaron los tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bàrcenas. Estos manuscritos contienen datos que comprometerían a los principales dirigentes del PP durante esos 20 años, como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja.

Las anotaciones en varios cuadernos recogen entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas, en forma de pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido, con fecha y cantidad incluidas.

Según El País, los pagos reflejados en estos documentos no tributaban a Hacienda, porque se entregaban como gastos de representación. Si los beneficiados no los han declarado, podrían haber cometido una infracción tributaria, pero no un delito fiscal, por ser cantidades inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Los documentos registran una mecánica periódica de pagos desde 1997, con José María Aznar al frente del partido, a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del partido y del Gobierno español, Mariano Rajoy, entonces vicesecretario general, los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, y otros cargos del partido como Feredico Trillo, Ana Palacio y Pedro Arriola.

También figura un pago de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA, dos de 36.100 euros al portal Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, en diciembre de 2004, y una de 3.005 euros a la plataforma vasca Basta Ya en 2002.

En 1997 Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas que, a partir de 2002, pasan a su equivalente en euros, 12.600, con una cantidad anual fija de 25.200 euros. Estos pagos se extienden hasta el año 2008.

Según los papeles del caso Bárcenas, Acebes y Mayor Oreja cobraban lo mismo que Rajoy. Rato percibía 2.000 euros más al año, y los mejor recompensados eran Arenas y Álvarez Cascos, con casi 40.000 euros anuales.

En cuanto al dinero que ingresaba el PP en forma de donaciones de empresarios, figuran los nombres de los presidentes de varias constructoras: Luis del Rivero, de Sacyr Vallehermoso; Juan Miguel Villar Mir, de OHL; y José Mayor Oreja, de FCC. También aparecen al menos dos donaciones a cargo de Mercadona.

Todos, tanto los dirigentes políticos como los empresarios mencionados en estos documentos, han negado con anterioridad haber recibido ningún tipo de sobresueldo.

Por su parte, Mercadona y OHL han negado haber realizado donaciones privadas a la cúpula del PP, mientras que FCC ha anunciado que revisará la contabilidad de la compañía en dicho periodo.

Declaraciones de Cospedal, Bárcenas y García Escudero



En rueda de prensa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado "rotundamente" la existencia de una contabilidad secreta y se ha mostrado "indignada" por las informaciones.

La dirigente popular ha anunciado "acciones judiciales" y ha asegurado que el PP "ha cumplido escrupulosamente con la legalidad vigente" y que están haciendo "el mayor ejercicio de transperencia que haya hecho nunca un partido político".

Por su parte, Luis Bárcenas ha asegurado en un comunicado que en los años en que fue gerente y tesorero del PP nunca se hicieron pagos a dirigentes que no estuvieran recogidos en la contabilidad declarada oficialmente, ni se llevó registro alguno de entradas o salidas de fondos distintos a los declarados. También defiende a Mariano Rajoy por el "injusto daño" que se le quiere hacer con "estas falsas informaciones".

Pio Garcia Escudero, presidente del Senado, ha confirmado al diario El País que recibió un préstamo de cinco millones de pesetas del PP. El popular ha reconocido que fue devolviendo el dinero en pagos de un millón, y que dichos movimientos de dinero figuran en los ''papeles secretos de Bárcenas'' publicados por el diario.

Mediante una nota, el PP niega contabilidad oculta y dice que todos sus pagos son legales. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, por su parte, ha convocado para este sábado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

La oposición pide la comparecencia de Rajoy



El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido a Mariano Rajoy que comparezca públicamente de forma inmediata para responder a dos preguntas: si cobró los sueldos publicados por El País, y si lo hizo "en negro o en blanco". Poco antes, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho que es "gravísimo" lo publicado hoy.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, cree que la "omertá" (ley del silencio) en el PP "ha fallado" y la "bomba de Bárcenas" ha sido activada. Después ha pedido la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas para "regenerar la democracia" y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Las reacciones de los partidos vascos tampoco se han hecho esperar. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha rechazado el pacto contra la corrupción propuesto por el Gobierno hasta que el PP no aclare de manera urgente y completa el caso Bárcenas y los supuestos sobresueldos cobrados por altos dirigentes del partido.

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, por su parte, ha denunciado que en cualquier otro país ya se habrían presentado dimisiones.

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina (UPN), por su parte, cree que "la Justicia tiene que actuar ya, y, si hay que cambiar leyes, que se cambien".

Cacerolada en Génova

Los usuarios de las redes sociales han llevado a cabo este jueves, de forma espontánea, una concentración frente a la sede del PP en Génova (Madrid) con el objetivo de pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Además de la Coordinadora 25S, otros colectivos ligados al 15M como Democracia Real Ya Madrid o Acampada Sol, así como las Juventudes de Izquierda Unida, han informado de la protesta a sus seguidores.

El caso Bárcenas

La polémica sobre la presunta trama corrupta en el seno del PP estalló hace dos semanas, cuando se supo que Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza, y se intensificó cuando poco después el diario El Mundo reveló que el extesorero del PP imputado en el caso Gürtel pagó sobresueldos en dinero negro a dirigentes del partido.

La existencia de sobresueldos en dinero B fue reconocida el 21 de enero por Jorge Trías Sagnier, diputado del PP de 1996 a 2000, quien aseveró que estos extras que no eran declarados a Hacienda llegaron a ser de hasta 10.000 euros al mes.

Ante el cariz que estaba tomando el asunto, Rajoy intentó lavar la imagen del PP ordenando una auditoría externa para investigar las cuentas del partido.

Ayer, Bárcenas presentó en la Audiencia Nacional documentos que probarían que se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno para regularizar 11 millones de euros que no declaró en su día.