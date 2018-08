Política

Caso CAN

Kontuz! lamenta la 'defensa de la impunidad' en la CAN

Redacción

06/02/2013

La asociación ha animado a "emprender acciones de salubridad pública" y ha lamentado que el Parlamento no investigue.

La asociación Kontuz! ha lamentado el "miedo y la defensa a ultranza de la impunidad" que a su juicio existe en torno al proceso que ha llevado a la desaparición de Caja Navarra (CAN), ha animado a "emprender acciones de salubridad pública" y ha lamentado que el Parlamento no lo investigue.

Así lo ha señalado en una comparecencia parlamentaria Patxi Zamora, portavoz de la asociación de usuarios, consumidores y contribuyentes Kontuz!, que hace varias semanas presentó sendas denuncias judiciales contra la actuación en Caja Navarra de la presidenta y el expresidente del Gobierno foral, Yolanda Barcina y Miguel Sanz, respectivamente, y el exdirector general de la entidad, Enrique Goñi.

Acompañado de otros miembros de Kontuz!, Zamora ha explicado que su actuación en este asunto, como denunciante e investigador de los hechos, no es "por imperativo legal: venimos por imperativo de nuestra dignidad ciudadana", ha advertido tras insistir en que el rechazo de algunos grupos a crear una comisión de investigación parlamentaria les ha hecho tomar la iniciativa.

Además de valorar el apoyo social que ha tenido su iniciativa y entender que la sociedad navarra "empieza a despertar", ha asegurado que Kontuz! ha conseguido "unir a una clara mayoría social por encima de las siglas", aspecto en el que ha ironizado sobre las acusaciones que les unen con la izquierda abertzale.

Tras incidir en que su actuación no hubiera sido necesaria de haberse creado una comisión de investigación, ha instado a responder a sus principales críticas, que ha resumido en la "gestión megalómana y con desastrosos resultados" de la gestión al frente de CAN de Enrique Goñi, quien no fue nombrado por la sociedad navarra sino por Miguel Sanz y mantenido por el siguiente gobierno.

Zamora ha asegurado: "El objetivo de Kontuz no es echar al Gobierno de UPN, sino que todos ustedes den cuenta de sus actos como todo representante popular, caiga quien caiga", ya que "quien olvida su historia está condenado a repetirla. Es lo que ha ocurrido en Navarra".

Por ello, ha criticado que estos "hechos tan graves", pese a haber causado ya dimisiones y la apertura de causas judiciales, han llevado al Gobierno a oponerse a la investigación y "se escude en el supuesto origen ideológico de quienes la plantean".

Partidos

En el turno de los grupos, Bildu, NaBai, I-E y PPN han coincidido en pedir de nuevo la creación de una comisión de investigación en el Parlamento y han instado expresamente al PSN a cambiar su postura y apoyarla.

Así, Maiorga Ramirez (Bildu) se ha referido a los mil millones de euros en los que se devaluó el valor patrimonial de Caja Navarra en los últimos años, y ha asegurado que "no quieren que se sepa cómo han desaparecido", en un proceso que, junto a otras actuaciones, lo avaló el Consejo de CAN, y ahora "tienen que responder quienes estaban en él".

Txentxo Jimenez (NaBai) ha añadido que la "mala gestión" ha venido "acompañada de unos comportamientos corruptos" como "viajes de lujo,dietas, sobresueldos millonarios y créditos blandos" de los que se favorecieron determinadas personas, una "orgía con dinero público" que se dieron sino "con colaboración, al menos con la pasividad de los responsables públicos que deberían impedirlo".

Por I-E, José Miguel Nuin, ha considerado a la sociedad navarra la "propietaria" de CAN y ha reclamado su "derecho a conocer qué decisiones y quiénes las ha tomado" para llegar a esta situación, al tiempo que ha avalado la "doble vía de investigación, la judicial y la parlamentaria, como necesaria y complementaria".

El portavoz de UPN, Carlos García Adanero ha justificado su negativa a la comisión de investigación porque ya está abierta la vía judicial: "Creemos en la justicia, que es objetiva y confiamos en ella", ha señalado para advertir a Kontuz! que "si quieren hacer oposición, se presenten a las elecciones".

De PSN, Juan José Lizarbe ha advertido de que las "valoraciones" de Kontuz "son de parte, y las rechazamos", ha lamentado que no hayan dado mucha información y sí "tanta valoración", y ha considerado "adecuada" la fórmula de comparecencias parlamentarias al respecto y no de una comisión de investigación específica.

Ana Beltran (PPN) ha recordado su postura a favor de una Comisión de Investigación, acorde con su postura "muy crítica" con algunos aspectos de CAN y su "falta de transparencia", si bien ha planteado sus dudas sobre el momento en el que Kontuz! ha actuado, podría ser por un "interés político en desestabilizar el Gobierno".