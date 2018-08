Política

Caso Gürtel

Mato dice que no va a dimitir y que cuenta con la confianza de Rajoy

Redacción

13/02/2013

La ministra de Sanidad ha dejado claro que no la dan a "doblegar" las "infamias" que se están vertiendo contra ella vinculándola con la trama 'Gürtel'.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que en ningún momento se ha planteado presentar su dimisión y ha subrayado que cuenta con la confianza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Esta infamia no me va a doblegar porque no tengo nada que ocultar, voy a seguir trabajando al servicio de los españoles y muy orgullosa de pertenecer a este Gobierno", ha asegurado Mato en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Congreso.

Mato ha contestado de esta forma en la sesión de control al Gobierno al secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, quien le ha pedido que dimita por las informaciones que relacionan a ella y a su exmarido (Jesús Sepúlveda) con el citado caso de corrupción y por su gestión al frente del ministerio.

La ministra ha señalado que "en ningún momento me he planteado presentar mi dimisión porque no he cometido ningún acto que no se corresponda con la ética exigible a los responsables políticos", en referencia a la imputación de su exmarido, Jesús Sepúlveda, en el caso Gürtel.