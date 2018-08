Política

Sesión de control

Urkullu reafirma su compromiso de que Euskadi 'crezca como nación'

Redacción

22/02/2013

Ha recordado la "nueva época" abierta tras el cese de la violencia terrorista. "No podemos actuar como si nada hubiera cambiado", ha dicho en referencia a la petición de repliegue policial.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado en el Parlamento Vasco que tiene como objetivo que Euskadi "crezca como nación", porque la mayoría de la sociedad vasca quiere que se reconozca su "propia realidad nacional".

Urkullu ha respondido a varias preguntas de la oposición en el primer pleno de control al que se enfrenta su Gobierno en la Cámara de Vitoria-Gasteiz.

El lehendakari ha afirmado que hay una "oportunidad de actualizar el estatus de autogobierno sobre una base acordada y compartida por todas las sensibilidades políticas".

"Queremos que Euskadi crezca como nación, crecer en Europa y lograr el reconocimiento de la nación vasca", ha insistido.

En este sentido, el lehendakari ha afirmado que apuesta por "relanzar" y "reforzar la presencia" de las delegaciones exteriores que el Ejecutivo autonómico tiene abiertas en distintos países para promocionar económica y culturalmente a Euskadi.

Defensa de Jonan Fernández

Ha subrayado la "honradez intelectual" y el trabajo en defensa de la paz del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y ha pedido al PP que confíe en el compromiso de éste para alcanzar la paz.

Además, el lehendakari ha defendido que el perfil de los componentes de la Secretaría de Paz y Convivencia es el "idóneo". "Les conozco y reconozco su valía, su honradez intelectual, su capacidad de trabajo y su trayectoria personal en la defensa de la paz y de los derechos humanos. Tengo confianza en su capacidad para ser un equipo de trabajo competente", ha manifestado.

Repliegue policial

En otra pregunta, de Antonio Basagoiti (PP), el lehendakari se ha referido al "repliegue" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en la Comunidad Autónoma después de que ETA decidiera el cese de sus actividades violentas.

El lehendakari ha recordado la "nueva época" abierta tras el cese de la violencia terrorista.

"No podemos actuar como si nada hubiera cambiado", ha dicho Urkullu, quien ha recordado que el Estatuto de Autonomía y el Pacto de Ajuria Enea establecen con claridad que la Ertzaintza es una policía "integral".

Urkullu ha concluido que con esta reivindicación de adecuación sólo pretende "cumplir la ley y respetar el autogobierno".

Recortes y ayudas sociales

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha afirmado que su departamento centrará el esfuerzo de "contención" en el apartado de vivienda para "garantizar" la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social.

Además, Aburto se ha comprometido a que para finales de este año el 100 % de las solicitudes de la RGI se resuelvan en el plazo de dos meses que establece la ley, cuando en la actualidad se resuelve en ese plazo sólo el 54 %, y ha asegurado que al final de la legislatura el 66 % se tramitarán en menos de un mes.

Mintegi y la reunión con Rajoy

La primera pregunta que ha respondido el lehendakari esta legislatura ha sido formulada por Laura Mintegi (EH Bildu), quien le ha reclamado que antes de reunirse con otros mandatarios, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informe previamente al Parlamento.

Urkullu ha recordado que el contenido de su reunión con Rajoy el pasado 30 de enero no fue secreto y que en ella le expuso sus prioridades de Gobierno para adelantar la salida de la crisis, consolidar la paz y la convivencia, y "avanzar en un nuevo estatus político" para Euskadi.

Urkullu, que ha defendido como "imprescindible" el diálogo entre instituciones, ha contestado a Mintegi que tiene claro que también es el lehendakari de los que no son nacionalistas, que es el representante de "todas las sensibilidades representadas" en el Parlamento de Vitoria.

EiTB

La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, ha apostado por "optimizar el modelo a medio y corto plazo" EiTB con medidas dirigidas a utilizar todos sus recursos y"racionalizar su coste estructural".

Uriarte ha realizado estas declaraciones en respuesta a una interpelación formulada por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, en la que ha defendido la necesidad de "redimensionar" la radiotelevisión pública vasca, ya que los ciudadanos vascos, a través de los impuestos, destinan 330.000 euros al día.

La consejera ha afirmado que "defendemos una televisión pública menos cara, sostenible, adaptada a los nuevos tiempos y con un presupuesto razonable", ha indicado antes de precisar que no propone su privatización porque "es necesario garantizar la emisión en euskera".

Ley municipal

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el proyecto de Ley municipal del Gobierno del PSE no salió adelante por la "incapacidad" del Ejecutivo, ya que hubo una "ausencia total de consensos imprescindibles" y ha explicado que el Gobierno del PNV no lo va a realizar "con prisas" porque es necesario llevar a la Cámara una propuesta "mínimamente consensuada, que es lo que el PSE no hizo".

Erkoreka ha anunciado que presentarán la nueva ley en un plazo de 11-15 meses.

Erkoreka ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del grupo parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, que solicitaba al Ejecutivo que aclarara cuándo presentarán el proyecto de Ley municipal.