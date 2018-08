Política

Consulta soberanista

El apoyo del PSC a la consulta agrava la crisis con el PSOE

Redacción

EITB

26/02/2013

13 de los 14 diputados del PSC han votado a favor de la iniciativa de CiU, y Carme Chacón no ha votado. El PSOE ha anunciado sanciones, y podría dejar fuera de su Ejecutiva al PSC.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes sendas propuestas de CiU y la Izquierda Plural que reclamaban el respeto al derecho a decidir y pedían diálogo para autorizar la convocatoria de consultas populares, pero el apoyo que el PSC ha dado a la iniciativa ha agravado la crisis con el PSOE.

El PP, el PSOE, UPyD y Foro han rechazado las propuesta de CiU sobre una consulta soberanista en Cataluña dentro del marco legal, una iniciativa que han votado a favor el resto de fuerzas políticas, incluidos 13 de los 14 diputados del PSC.

Quien no ha apoyado la resolución ha sido la ex ministra de Defensa Carme Chacón, quien no ha participado en la votación, después de que esta mañana anunciara que no iba a respaldarla.

La iniciativa de CiU ha contado con el apoyo de 60 diputados y ha sido rechazada por otros 275 (del PP, PSOE, UPyD y Foro), mientras que la de la Izquierda Plural ha tenido 59 votos afirmativos, 272 negativos de los mismos grupos y dos abstenciones.

Brecha entre los socialistas

El líder del PSC, Pere Navarro, ya había anunciado que los diputados del PSC en el Congreso iban apoyar la moción sobre el "derecho a decidir" de Cataluña, y, de este modo, se ha abierto una brecha en el seno del Grupo Socialista. De hecho, el PSOE ha decidido que sancionaría a los diputados del PSC que rompieran la disciplina de voto del PSOE.

El PSOE podría dejar fuera de su Ejecutiva al PSC, aunque mantiene el diálogo

Tras la indisciplina del PSC a cuenta del derecho a decidir, el PSOE y el PSC han quedado en revisar a fondo su protocolo de relaciones, lo que podría suponer dejar fuera de la Ejecutiva Federal a los socialistas catalanes.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe que ésa podría ser una de las consecuencias de las desavenencias los últimos días, después de que el primer secretario del PSC, Pere Navarro, pidiera la abdicación del Rey sin consultar con nadie en Ferraz y ordenara a sus catorce diputados en el Congreso que votaran a favor de las propuestas de CiU e ICV sobre la consulta soberanista en Cataluña.

Decisión de Chacón

Pese a la decisión del PSC, la exministra de Defensa Carme Chacón se ha desmarcado de las directrices de los socialistas catalanes y no ha votado a favor, ''por coherencia y compromiso con los ciudadanos''. Con esta decisión de no votar Chacón tampoco se libraría de la sanción.

Antes de la votación, la exministra ha puesto su escaño a disposición del líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, aunque fuentes de su entorno han afirmado que el líder del PSC la ha ratificado en su escaño.

Posteriormente, el PSC ha invitado a Chacón a una "reflexión serena" sobre las consecuencias "políticas" de su decisión.

Valoración de Mas

El apoyo de 13 de los representantes del PSC, supone, según el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "un punto de inflexión importante" en la política catalana. "Es un hecho diferencial muy grande y muy positivo que el PSC se sume porque así refuerza y amplía muy significativamente la mayoría social necesaria para desarrollar este tipo de procesos", ha dicho Mas.

El Congreso sólo aprueba 16 de las 102 resoluciones

El Pleno del Congreso ha cerrado el Debate sobre el estado de la Nación con la aprobación de sólo 16 de las 102 propuestas sometidas a votación: el pacto anticorrupción; otras 14 mociones presentadas por el Grupo Popular y un texto del PNV, para que la reforma local tenga en cuenta la "singularidad foral" de Euskadi.