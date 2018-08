Política

Caso Gürtel

El juez imputa al apoderado de Bárcenas en sus cuentas de Suiza

28/02/2013

Bárcenas ha negado haberse apuntado al paro y añade que no tiene intención de hacerlo. Efe.

El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputado el próximo 8 de marzo a Iván Yáñez Velasco, quien sirvió como apoderado para el extesorero del PP Luis Bárcenas en sus cuentas de Suiza, además de requerir a este último justificaciones de ingresos y salidas de fondos.

En un auto dictado este jueves, el magistrado también cita ese día a dos personas como testigos, Pedro Hernández de Zárate y Susana Mantecón Gayo, quienes, según afirmó el pasado lunes Bárcenas al juez, intervinieron en operaciones de compraventa de cuadros con el extesorero.

Además de pedir numerosa documentación a Bárcenas que pueda justificar su fortuna millonaria en bancos suizos, que el propio extesorero cifró en 38 millones de euros, el juez también acuerda ampliar la comisión rogatoria al país helvético para conocer el dinero que acumuló allí.

Niega haberse apuntado al paro

Por otro lado, Luis Bárcenas ha asegurado que no se ha apuntado a las listas del paro ni tiene intención de hacerlo.

"No me he apuntado al paro ni lo voy a hacer", ha dicho Bárcenas a los periodistas a la entrada de su domicilio en Madrid después de que los informadores le preguntaran si, después de haber sido despedido del PP, había realizado los trámites necesarios para apuntarse en la lista del paro y cobrar así las correspondientes prestaciones.

El PP se querella contra IU por injurias y calumnias

El Partido Popular ha decidido presentar una querella por injurias y calumnias contra IU y el resto de firmantes de otra querella presentada este jueves ante la Audiencia Nacional por la supuesta existencia de una contabilidad B en el PP.

Izquierda Unida y otras formaciones habían presentado esta mañana esa querella contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como contra los exmiembros de la cúpula del partido Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y ocho empresarios.