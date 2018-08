Política

Alfonso Alonso: 'Es hora de plantarnos con seriedad frente a Bárcenas'

Redacción

28/02/2013

El presidente del PP en Araba anima a su partido a que 'acuda sin prejuicios' a las conversaciones sobre los presupuestos vascos.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha pedido hoy a su partido "plantarse con seriedad" frente al extesorero Luis Bárcenas al considerar que está "jugando" con la "dignidad" de esta formación política.

En una entrevista en Radio Euskadi Alfonso Alonso ha expresado la necesidad de actuar con firmeza contra Bárcenas una vez demostrado que está "metido en un embrollo de mentiras" y que las está empleando para "atacar con dureza" al PP.

"Me parece que (Bárcenas) está jugando con el PP y eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Es hora de plantarnos con seriedad frente a este hombre y defender a nuestro partido, nuestra dignidad y no permitir que pueda jugar con el PP", ha asegurado Alonso.

El portavoz parlamentario ha dicho no tener constancia de que Bárcenas esté "chantajeando" a su partido, pero en caso de que ésa fuera su intención, le ha advertido: "Sería completamente inútil". "Sería no conocer al presidente de mi partido, que no es un hombre sensible a chantajes", ha añadido Alonso, quien ha dicho desconocer los detalles sobre el finiquito de Bárcenas y cuándo realmente dejó de estar ligado al PP.

Presupuestos del Gobierno Vasco

Alfonso Alonso, ha animado a su partido a que "acuda sin prejuicios" a las conversaciones sobre los presupuestos vascos del 2013 y "con ánimo de buscar una garantía para esa estabilidad que necesitamos para salir de la crisis".

Alonso ha indicado que en el PP "hay predisposición al diálogo" de "manera constructiva" sobre la cuentas vascas y también "un compromiso con la estabilidad".

A su entender, el ejecutivo de Iñigo Urkullu tiene que "contar la realidad a los ciudadanos y luego tratar de hacer un ajuste intentando ser lo más equitativo y lo más justo posible".

Asimismo, ha planteado que "nadie afronta con gusto" los recortes y ha considerado que "hay que discutir el modelo fiscal" para pedir "más esfuerzo a los que más tienen". "Vamos a estar en esa disposición al diálogo de una manera constructiva", ha insistido.