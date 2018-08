Política

El Gobierno foral 'reconoce errores y pide disculpas' a los ciudadanos

Redacción

13/03/2013

El portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniain, ha dicho que el Gobierno navarro "comparte el malestar" y reafirma su interés en "corregir" el sistema, ya eliminado y que "no debería haberse producido".

El Gobierno navarro "comparte el malestar, reconoce los errores y pide disculpas" a la ciudadanía por la actuación en el cobro de las dietas de Caja Navarra, y constata su interés en "corregir" el sistema, ya eliminado y que "no debería haberse producido".

Así lo ha asegurado hoy en conferencia de prensa posterior a la sesión semanal de Gobierno el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniain, quien ha reconocido que el Ejecutivo es "consciente" de las críticas de la opinión pública al conocer que cuatro miembros de UPN, incluidos la presidenta Yolanda Barcina y el expresidente Miguel Sanz, cobraban miles de euros por asistir a varias sesiones consecutivas de un órgano desconocido, la comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF).

Al respecto, Sánchez de Muniain ha advertido de que, además de que Barcina "reconoció el error y pidió disculpas, hoy ningún miembro del Gobierno" percibe dietas e incluso algunos de sus componentes han devuelto las cantidades percibidas por estos conceptos, lo que a su juicio muestra la "opción de este gobierno por rectificar".

"A día de hoy no existe la Junta de Entidades Fundadoras porque el Gobierno la suprimió, no se cobran dietas, la Fundación Caja Navarra ya no tiene representantes políticos" y ha tomado el control de su patrimonio, ha señalado.

Ha incidido en que todo esto se decidió hace un año, tras conocer la opinión pública la existencia de la Permanente de la JEF, aunque ha admitido de que "es cierto que el malestar social proporciona la fuerza suficiente para tomar decisiones que quizá se deberían haber tomado antes. Pero el Gobierno responde por sus actos y este Gobierno ha suprimido la Junta sin que nadie se lo sugiriera".