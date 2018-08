Política

Entrevista en Radio Euskadi

Izagirre insta a 'no dar más trascendencia' a las palabras de Mintegi

Redacción

15/03/2013

El alcalde de Donostia-San Sebastián se ha referido así a la bronca entre EH Bildu y el PP en el Parlamento Vasco.

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha abogado por "no dar más trascendencia" a las palabras de la portavoz abertzale, Laura Mintegi, tras la bronca entre EH Bildu y el PP en Parlamento Vasco.

Izagirre ha considerado que en el actual "proceso" hay que fijarse más "en los hechos que en algunos fragmentos de debate que puedan salir de un debate parlamentario".

"Los hechos están ahí y son reconocidos por todas las partes que se dan por un lado sí y por otro no. Las palabras sacadas de un debate, que pueden ser más o menos acertadas o herir sensibilidades, tampoco creo que hay que darles más trascendencia de la que tienen", ha considerado.

La bronca

El rifirrafe entre el PP y EH Bildu tuvo lugar ayer en la sesión plenaria de la Cámara vasca, al hablar sobre la violencia. Los populares incluso presentaron una queja formal por el uso del término "presos políticos" por parte de un parlamentario de EH Bildu, para referirse a los reclusos de ETA, y han pedido que se incoen sanciones por ello.

Durante su intervención en la sesión plenaria, la portavoz parlamentaria del PP, Arantza Quiroga acusó a Laura Mintegi (EH Bildu) de haber permanecido "tan campante" en el homenaje al dirigente del PSE asesinado por ETA Fernando Buesa, y la portavoz de la coalición soberanista le reprochó sus palabras.

"Hay una cosa que no me deja impasible. No se puede decir que estuve tan campante en el homenaje a una víctima porque todas las víctimas que han muerto por causa política, no ha sido por un accidente de tráfico, un infarto, un cáncer o una tragedia", ha dicho.

Mintegi añadió que estas muertes "son todas evitables, absolutamente" porque "tienen un origen político, que depende de la sociedad, de las personas y de los políticos". "No voy a aceptar estar tan campante en un acto en el que estamos homenajeando a una persona que ha muerto por una causa política, sea quien sea", ha defendido.

Las palabras de Laura Mintegi originaron protestas entre los parlamentarios del PP la Cámara, lo que obligó a intervenir a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, quien pospuso la creación de la Ponencia de Paz "a la vista del clima del debate vivido en el pleno".