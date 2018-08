Política

Barcina pide unidad mientras Adanero afirma que el partido 'está roto'

18/03/2013

UPN ha ofrecido a Catalán y García Adanero formar parte de su Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto. Ninguno de ellos ha respondido, por el momento.

La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, ha reiterado su llamamiento a la "unidad" en el partido tras conseguir ayer renovar el cargo y el candidato perdedor, Alberto Catalán, ha reiterado su intención de "aportar" en el partido, donde "hay que recomponer la situación interna". La misma idea que ha subrayado el portavoz parlamentario de UPN Carlos García Adanero, que ha reconocido que su partido está "partido en dos, por lo que hay que recomponerlo, coserlo y seguir para adelante".

La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, consiguió ayer renovar el cargo con el 51,78% de los votos frente al 47,27% de su oponente, Alberto Catalán, una disputa que no debe dañar al partido porque "no había ninguna diferencia ideológica".

Así lo ha subrayado Barcina en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha valorado las primeras palabras de ayer de Catalán en las que se mostraba dispuesto a colaborar con la dirección y ha asegurado que, cerrada la disputa, ahora toca "trabajar juntos y unidos".

Al respecto, la presidenta ha reiterado su invitación a Catalán, actual presidente del Parlamento y que queda fuera de la Ejecutiva de Unión del Pueblo Navarro (UPN), "a que también se integre, a que siga aportando y sigamos trabajando juntos por el bien de nuestro partido".

Preguntada por la escasa diferencia de votos que le han hecho ganadora y la dificultad de gestionar el partido con el 47% de los militantes que no le han apoyado, ha manifestado que "se puede perfectamente" gestionar la formación regionalista, porque las dos "tendencias" en liza no tenían "ninguna diferencia ideológica" y centraban su discrepancia "más en la estructura tradicional del partido que estaba en la otra candidatura", ha dicho.

También ha mencionado la polémica de las dobles y triples dietas por la multiplicación de sesiones de los órganos de gestión de Caja Navarra a los que pertenecía, una crisis que "no se puede dar por cerrada" al ser "un tema complicado", ha reconocido.

En todo caso, ha reiterado su actuación al respecto antes de que se conocieran estos datos, ya que "en el año 2011 yo ya suspendí estos órganos que ahora causan tantos problemas. Tenemos que seguir trabajando y tomando medidas para cambiar las cuestiones del pasado que hoy en día no son comprensibles y que el ciudadano no entiende".

"Cuando asumí la presidencia (del Gobierno de Navarra) me di cuenta de que quizá nos habíamos dejado llevar unos por otros, porque se hacía en otros sitios, porque nos decían que todo era normal. Asumo el error y por eso lo suprimimos, porque ahora es inconcebible", ha señalado.

"He pedido perdón, he devuelto lo que cobramos allí, sabiendo que era legal, y otros han decidido no devolverlo", ha remarcado.

Ofrecen a Catalán y García Adanero entrar en el Comité Ejecutivo

UPN ha ofrecido a su exvicepresidente y exsecretario general, Alberto Catalán y Carlos García Adanero, respectivamente, formar parte de su Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto según establecen sus Estatutos, aunque ninguno de ellos ha respondido por el momento.

Así lo ha señalado a los periodistas el secretario general de UPN, Óscar Arizcuren, al término de la sesión constitutiva del Comité Ejecutivo. Arizcuren ha precisado que tanto Catalán como García Adanero "están pendientes de hablarlo con su gente para tomar una decisión".

UPN está partido en dos

Antes de esta propuesta, el portavoz parlamentario de UPN y ex secretario general de esta formación, Carlos García Adanero, ha reconocido que su partido está "partido en dos, por lo que hay que recomponerlo, coserlo y seguir para adelante", al tiempo que ha apuntado que están "condenados" a entenderse con el PSN.

"Se esperaba un resultado ajustado, pero el 51% es más que ajustado, por lo que el partido está partido en dos, hay que recomponerlo, coserlo y seguir para adelante, porque tenemos muchísima responsabilidades, ya que UPN es el partido que gobierna en Navarra y en muchísimos ayuntamientos", ha apuntado.

Recomponer la situación interna

El presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, también ha afirmado que el partido "está dividido en un 50% para cada una de las candidaturas" que se presentaron al congreso y ha afirmado "hay que recomponer la situación interna, porque la ciudadanía no tiene por qué tener ninguna repercusión de este congreso interno de UPN".

Catalán, que obtuvo el 47% de los votos en el congreso del partido, ha señalado sobre el ofrecimiento que le hizo Barcina para integrarse en la nueva dirección que está pendiente de hablar con ella.