Política

Tras el Congreso de UPN

El PSN insiste en la dimisión de Yolanda Barcina

Redacción

18/03/2013

Juan José Lizarbe ha afirmado que el congreso de UPN de este domingo "no cambia nada las cosas" y ha asegurado que el PSN seguirá haciendo una "oposición firme y propositiva".

El portavoz adjunto del PSN en el Parlamento de Navarra, Juan José Lizarbe, ha afirmado que el congreso de UPN de este domingo, que reeligió a Yolanda Barcina como presidenta del partido regionalista, "no cambia nada las cosas" por lo que ha pedido de nuevo que "dimita".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, Lizarbe ha afirmado que, en el PSN, "de Barcina seguimos pensando lo mismo". "No tiene la confianza del PSN, no tiene la confianza del Parlamento de Navarra y tampoco tiene la confianza de la mitad de su partido", ha sentenciado.

Ha afirmado que el PSN seguirá haciendo una "oposición firme y propositiva" y que Barcina "no tiene credibilidad" y "es la inestabilidad en sí misma". "Si no dimite, tendrá consecuencias para ella y para su partido", ha dicho, si bien no ha precisado cuáles.

Asimismo ha subrayado que no van a apoyar una moción de censura que pueda presentar Bildu "mientras siga diciendo barbaridades como las que dijo en el Parlamento Vasco como que el asesinato de Buesa había que entenderlo porque entonces había conflicto".

Ha rehusado pronunciarse sobre cuál sería su postura si la moción de censura en lugar de presentarla Bildu, la presenta otra formación como NaBai.