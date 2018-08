Política

Ante el juez

Bárcenas: 'Tengo la cabeza para todo menos para inversiones en Bolsa'

Redacción

19/03/2013

El ex tesorero del PP se mostró desafiante con el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al que le llegó a recriminar la reiteración en algunas cuestiones.

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que desde que empezó el 'caso Gürtel' no tenía la cabeza para estar pendiente de inversiones en Bolsa y esa es la razón, según explico, por la que recurrió a Iván Yáñez para que gestionase sus fondos.

"Desde el momento que empieza el caso Gürtel, tengo la cabeza para cualquier cosa menos para estar pendiente de inversiones bursátiles", relató Bárcenas, según se recoge en la transcripción íntegra de su declaración.

En otros momentos de su declaración, el que fuera también senador del PP se muestra desafiante con el juez al que le llega a recriminar la reiteración en algunas cuestiones. Concretamente cuando Ruz se disponía a preguntarle por una serie de sociedades en las que el ex tesorero podría tener intereses según se reflejaba en la comisión rogatoria remitida desde Suiza.

En ese punto Bárcenas interrumpe al magistrado: "No me preguntan por eso, me pregunta en qué actividad profesional, es que ya me han preguntado por veinteava vez (...)".

Gómez Bermúdez

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha pedido a su colega Pablo Ruz que se inhiba de la investigación sobre los denominados papeles del extesorero del PP Luis Barcenas al considerar que no existe conexión con el caso Gürtel, han informado fuentes jurídicas.

El pasado día 11, Gómez Bermúdez citó para los días 25, 26 y 27 de marzo a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al supuesto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y a varios empresarios que supuestamente dieron donaciones a miembros del PP.

Una semana antes, Ruz había asumido la investigación de una supuesta contabilidad B del PP tras recibir un informe policial en el que se apreciaban conexiones entre el caso Gürtel (que él instruye) y los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, sobre los que abrió una pieza separada.