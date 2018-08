Política

100 días de Gobierno

Itxaso Atutxa: 'Este Gobierno está siendo atacado desde el primer día'

Redacción

24/03/2013

La presidenta del PNV de Bizkaia lamenta que la oposición no haya concedido ningún margen de confianza a Urkullu. No obstante, asegura que buscará acuerdos con otros partidos a partir de mayo.

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, en una entrevista con EFE ha afeado a la oposición que no haya concedido ningún margen de confianza a Urkullu desde su llegada al poder: "No se le ha dado no ya cien días, ni siquiera un par de semanas".

"Desde el primer día, este Gobierno está siendo atacado de una forma realmente fuerte por parte de todos los partidos y de otro tipo de fuerzas sociales", ha añadido en alusión, entre otros, a algunos sindicatos.

Acuerdos de estabilidad

Asimismo, Atxuta ha asegurado que el PNV buscará acuerdos de estabilidad con otros partidos políticos una vez que concluya en mayo la tramitación de los presupuestos presentados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, con el fin de dar solidez a su Gobierno durante la legislatura ante la situación de minoría que tiene en el Parlamento de Vitoria.

"Hemos demostrado que somos capaces de llegar a consensos con otros partidos. Tengo la esperanza de que según vaya avanzando la legislatura, podamos ir buscando con otros partidos una mayor estabilidad con otro tipo de acuerdos parlamentarios de legislatura", ha comentado.

Aunque ha opinado que en los 100 días que Urkullu lleva en Ajuria Enea el PNV ha ido sacando adelante diversas medidas en la Cámara de Vitoria, ha reconocido que la situación en minoría "no es lo ideal".

La presidenta del PNV vizcaíno ha dicho que su formación está abierta a cualquier fuerza política, si bien ha dejado entrever que el PSE sería el más propicio.

Voluntad

A su juicio, aunque el secretario general del PSE, Patxi López, no ha alimentado la posibilidad de pacto, sí hay miembros en este partido que se inclinaría por esta opción. "Hay más gente dentro del PSE en Euskadi que sí tiene voluntad de llegar a acuerdos, difíciles, pero de llegar a acuerdos con el PNV", ha apuntado.

Atutxa se ha mostrado convencida de que "el PSE es un partido responsable, que conoce muy bien la situación de Euskadi y que "recapacitará".

La presidenta del Bizkai Buru Batzar ha considerado más difícil alcanzar algún tipo de alianza con EH Bildu por su interés en mostrarse como "una alternativa al PNV" ante los ciudadanos y su electorado.