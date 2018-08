Política

Descarta la sucesión

Basagoiti seguirá presidiendo el PP vasco y estará en las municipales

Redacción

03/04/2013

El presidente del PP vasco ha descartado que haya un debate abierto sobre su sucesión y ha asegurado que se encuentra preparando las elecciones municipales y forales del 2015.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que el debate sobre su sucesión no está abierto, que él sigue siendo presidente y prepara como tal las elecciones municipales y forales del 2015.

En declaraciones a Efe, Basagoiti ha querido zanjar las especulaciones sobre cuándo se marchará de la política, tras el anuncio que hizo después de las autonómicas de octubre del año pasado de que no se volvería a presentar a la reelección y dejaría la presidencia del partido, sin fijar una fecha.

Sin novedad

Según el líder del PP, "el 90% de lo que se ha publicado (sobre su marcha) no se ajusta a la realidad". Ha subrayado: "No hay ninguna novedad. Cuando la haya, la anunciaré, pero estoy al frente del PP, tomando las decisiones y no puedo adelantar más porque no existe; lo demás son especulaciones e intereses de los que yo no participo".

Su objetivo ahora es "poner al PP vasco en las mejores condiciones posibles de cara las elecciones municipales y forales", con un trabajo de "implantación del partido en todas las comarcas, a la búsqueda de nuevos candidatos que vivan en los pueblos".

Nerviosismo

De momento, ha insistido, "no hay sucesión", aunque "alguno está un poco nervioso por su asiento y filtra algo en algún periódico, pero punto". "Cuando se abra la sucesión la abriré yo, que soy el que puede hacerla y fui elegido (en el congreso del partido) con el 93% de los votos. No hay sucesión, sólo el nerviosismo de alguno", ha agregado.

Cuando decida irse, Basagoiti ha opinado que no peligrará el viaje al centro del PP vasco: "No creo que se cuestione la vía cuando hace menos de un año me dieron el 93% de los votos y además no se presentó nadie contra mí".