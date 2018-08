Política

'Pertenece al pasado'

PP critica que se pidan explicaciones por la herencia 'suiza' del rey

Redacción

02/04/2013

Según ha publicado 'El Mundo', Juan Carlos recibió una herencia de 2,2 millones de euros, procedente de la fortuna que su padre, Juan de Borbón, tenía repartida en tres cuentas de Suiza.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado este lunes que haya partidos de la oposición que pidan explicaciones al Gobierno por la herencia del rey, un asunto que, a su juicio, "pertenece al pasado" y ya está "prescrito".

Tanto ICV, como PSOE, IU, UPyD y BNG han demandado explicaciones en el Congreso sobre la herencia 'suiza' del rey. Según ha publicado El Mundo, Juan Carlos recibió una herencia de 2,2 millones de euros (375 millones de pesetas), procedente de la fortuna que su padre, Juan de Borbón, tenía repartida en tres cuentas de Suiza.

"Son cosas de hace muchos años. No sé qué explicaciones tiene que dar el Gobierno o qué preguntas tiene que contestar el Gobierno sobre asuntos que ya están prescritos y pertenecen al pasado, hayan sucedido o no, que yo no sé si han sucedido o no", ha declarado Hernando.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene que estar centrado en salir de la crisis económica y ha calificado de "lamentable" que con la actual situación económica haya partidos que ponen el foco en la herencia del rey.

El diputado del PP ha indicado que los diputados son "libres" de preguntar lo que quieran en sede parlamentaria, pero ha recalcado que el Ejecutivo "no está en eso". "No entiendo qué explicaciones hay que dar. Todo esto me parece fuera de lugar. El problema de España en este momento no es ése", ha reiterado.