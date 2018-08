Política

La infanta Cristina, imputada

Los correos que implican a la infanta Cristina

03/04/2013

Diego Torres aportó al juez Castro diversos correos que implicaban a la hija del rey en la actividad del Instituto Nóos. Estos son algunos de ellos.

Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, aportó hace varias semanas al caso Nóos diferentes correos electrónicos que el marido de la infanta Cristina remitió a su mujer para consultarle diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del instituto.

Estos emails han resultado claves para que la hija del rey Juan Carlos haya sido imputada finalmente en el caso Nóos.

- 20 de febrero de 2003: Urdangarin remite a la hija del rey Juan Carlos "una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar". Y prosigue: "Hay dos versiones. Clientes, 'colab' y amigos y la otra para Octagon (no quiero sacar ampollas). Léelo y dime lo que piensas please... Ciao". En el mismo correo, el Duque le comenta que "a veces por no saber lo que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así".

- 17 de junio de 2003: Urdangarin le reenvía a su mujer un mensaje de Nissan sobre la resolución del concurso 'Estudio de notoriedad World Series by Nissan', en el que esta compañía indica que una vez recibidos y analizados los presupuestos solicitados, la mejor oferta es la presentada por Nóos.

- 5 de abril de 2004: El duque de Palma reenvía adjunto a la infanta un artículo que "trabajamos el día pasado en el seminario y un resumen del mismo. Me parece interesante".

- 26 de febrero de 2004: Urdangarín envío otro correo al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga (también imputado), en el que le pedía que le diese "una copia a Cristina de mi parte".