Bildu y Aralar-NaBai

Registran la moción de censura contra Barcina

Redacción

05/04/2013

La moción no cuenta, 'a priori', con los apoyos necesarios, ya que el PSN anunció que no la apoyaría, decisión que han criticado los demás partidos, menos UPN.

Los grupos parlamentarios de Bildu y Aralar-NaBai han registrado en el Parlamento de Navarra una moción de censura, que a priori no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante en la Cámara foral al haber anunciado el PSN que no la va a respaldar.

La iniciativa, que han presentado como EH Bildu, formación que integra a ambos partidos, tiene como objeto convocar elecciones anticipadas y dar la palabra a la ciudadanía, según los parlamentarios de Bildu, Maiorga Ramírez y Bakartxo Ruiz, y el coordinador de Aralar en Navarra, Aritz Romeo.

Esta iniciativa se dio a conocer días después de que el Parlamento de Navarra aprobara, con los votos a favor de todos los grupos excepto UPN y PPN, una declaración institucional por la que reprueba al Gobierno y pide la dimisión de su presidenta, Yolanda Barcina, por el cobro dietas en los órganos de gestión de Caja Navarra.

Apoyo de I-E

El coordinador general de Izquierda Unida de Navarra (I-E), José Miguel Nuin, insistió ayer, jueves, en la necesidad de que Barcina dimita y convoque elecciones anticipadas, ya que la "posible exigencia de responsabilidades penales" es "un elemento más de esa agonía política y de esa insostenibilidad" en la que ya se hallaba a su juicio el Gobierno foral, en minoría parlamentaria.

Nuin se refirió a la moción de censura que este viernes registrarán en el Parlamento Bildu y Aralar-NaBai, iniciativa que "no saldrá adelante" por necesitar el apoyo de un PSN que ha avanzado que no tendrá, lo cual "es un error", ha dicho tras considerar que "la responsabilidad" de quienes, como I-E y el propio PSN, "nos reclamamos de izquierdas y progresistas" es "romper" con la actual situación.

"Si no dimite y no convoca elecciones Yolanda Barcina, es responsabilidad de los grupos parlamentarios forzar ese escenario de adelanto electoral", ha insistido Nuin, quien ha subrayado que en I-E "no contemplamos una salida de la crisis política que tiene Navarra que no pase por elecciones. En ningún caso por los votos de Izquierda-Ezkerra va a dejar de prosperar una moción de censura, la de EH Bildu o la que se pueda plantear en todo momento".

Geroa Bai

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha coincidido en pedir la dimisión de Barcina y la convocatoria de elecciones anticipadas, al entender que la "peor de las respuestas" que se puede dar a los ciudadanos acerca de lo ocurrido en Caja Navarra es el silencio.

Ha considerado que el silencio "absoluto" de los tres imputados por la jueza así como de UPN, "expresa una enorme debilidad" y ha afirmado que Navarra vive un "momento crítico" que hace "urgente" el entendimiento de los partidos de la oposición para un cambio de Gobierno, aunque ha reconocido que tampoco lo facilita.

Los partidos de la oposición, ha insistido refiriéndose especialmente al PSN, tienen la "obligación" de llegar a consensos para construir una alternativa a UPN, pero ha subrayado que esos acuerdos no pueden ser "flor de un día".