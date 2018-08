Política

La Fiscalía, favorable a archivar la denuncia contra Laura Mintegi

eitb.com

09/04/2013

El fiscal superior de la CAV estudia pedir el archivo de la causa por la condición de aforada de la portavoz abertzale.

El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, se ha mostrado favorable a archivar la denuncia por enaltecimiento del terrorismo contra la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, al entender que es aforada y que sus declaraciones están protegidas por el Estatuto de Gernika.

"La investigación es muy complicada, porque Laura Mintegi es parlamentaria y tiene privilegios, según el Estatuto de Gernika, y eso es un obstáculo para presentar una denuncia", ha asegurado, en declaraciones a Euskadi Irratia.

Calparsoro ha anunciado que fijará su posición en 15 días, pero que "la decisión que estoy valorando es el archivo".

El fiscal superior vasco inició diligencias contra la portavoz abertzale por afirmar en el pleno del 14 de marzo que el asesinato por parte de ETA del que fuera líder del PSE-EE en Araba Fernando Buesa fue de "origen político" y podría haberse "evitado" mediante el diálogo.

En concreto, en aquel pleno, la portavoz parlamentaria del PP, Arantza Quiroga, acusó a Mintegi de haber permanecido "tan campante" en el homenaje a Buesa celebrado en la Cámara vasca, y la portavoz de la coalición abertzale le reprochó esa crítica: "Hay una cosa que no me deja impasible. No se puede decir que estuve tan campante en el homenaje a una víctima porque todas las víctimas que han muerto por causa política, no ha sido por un accidente de tráfico, un infarto, un cáncer o una tragedia".

Mintegi añadió que estas muertes "son todas evitables, absolutamente" porque "tienen un origen político, que depende de la sociedad, de las personas y de los políticos". "No voy a aceptar estar tan campante en un acto en el que estamos homenajeando a una persona que ha muerto por una causa política, sea quien sea", se defendió

Las palabras de Laura Mintegi originaron protestas entre los parlamentarios del PP, y la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería, suspendió la creación de la ponencia de paz y convivencia, prevista en un principio para ese día.

¿Qué significa ser aforada?

El aforamiento es un régimen especial de protección jurídica de la que gozan algunos altos dirigentes, como el presidente del Gobierno y sus ministros, los presidentes autonómicos y los diputados, tanto del Congreso de los Diputados como de los parlamentos autonómicos.

El objetivo original de esta protección es evitar que representantes democráticos sean perseguidos por razones políticas, aunque los continuos escándalos de corrupción han puesto bajo tela de juicio este privilegio, al haber servido de cobertura por numerosos dirigentes para evitar responsabilidades penales en presuntas acciones delictivas.

El aforamiento tampoco otorga una protección total, sino que limita los tribunales que pueden investigar o juzgar a un aforado. En el caso de los presidentes y diputados autonómicos, es el estatuto de cada territorio el que establece el tribunal que les juzgaría.

Así, el Estatuto de Gernika establece en su artículo 26.6 que "los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo", y que, "en caso de flagrante delito", su procesamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).